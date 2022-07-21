Куда пропала реакция Конора? Раньше попасть в него было нельзя — кепкой уж точно. Видео

Несмотря на разговоры о скором возвращении в октагон, Конор Макгрегор не спешит строго следовать спортивному режиму. В частности, ирландец на протяжении нескольких дней подряд шумно отмечал свой 34-й день рождения на Ибице. Реки алкоголя, красивые девушки и громкая музыка – Ноториус умеет отдыхать красиво. По традиции Конор успел и попасть в небольшую историю.

Впрочем, на этот раз ничего особо страшного не произошло. Во время гулянки в Макгрегора прилетела кепка, удивительно точно брошенная одним из отдыхающих. Ирландец принял «попадание», иронически показал метателю большой палец, после чего мстительно потоптался на головном уборе. Показав всем своим видом, что с обладателем кепки будет то же самое, если тот посмеет приблизиться.

Инцидент достаточно банальный, но некоторые журналисты сразу за него зацепились, вспомнив другой инцидент с Макгрегором и головным убором. В 2015 году ирландец едва не стал «жертвой» кепки Кэт Зингано, которую девушка-боец случайно бросила точно в Конора перед своей схваткой с Рондой Роузи. Тогда всех поразила реакция Ноториуса, который словно кошка увернулся от головного убора. И потом добродушно принимал извинения Зингано.

С того времени минуло семь лет и множество килограммов. Обросший громадными мышцами Макгрегор на этот раз не успел увернуться от кепки, которая летела намного медленнее и с большего расстояния, нежели «снаряд» Зингано. Возможно, Конор просто не захотел уворачиваться, но многие болельщики увидели в инциденте замедление реакции ирландца. Может, оно и так. Но всё покажет только октагон.