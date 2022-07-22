Петру Яну подсунули кота в мешке. О'Мэлли представляет большую угрозу, чем Стерлинг

22 октября Пётр Ян вернётся в октагон на турнире UFC 280. На этот раз на Бойцовском острове ему будет противостоять самоуверенный и очень дерзкий Шон О’Мэлли. Однако Сахарок заполучил этот поединок не за свои заслуги, которые нельзя назвать экстраординарными, а за образ, трэш-ток и яркие перформансы против откровенных ноунеймов. Чего стоит разница в рейтинге: Ян занимает первое место в дивизионе, а О’Мэлли — всего лишь 13-й.

На бумаге россиянин — явный фаворит. И стоит удивляться, почему матчмейкеры UFC пошли на поводу у хайпожора и назначили эту встречу. В октябре прошлого года Пётр дрался против Кори Сэндхагена за пояс временного чемпиона. А сейчас 29-летний россиянин будет бодаться с каким-то недоразумением. Даже Хамзат Чимаев не удостаивался такой чести, когда ему давали Гилберта Бёрнса.

Но всё-таки Сахарок представляет для Петра не меньшую опасность, чем Стерлинг. Когда заходила речь о противостоянии с Алджо, все утверждали, что нужно научиться защищаться от проходов Стерлинга. В первой встрече Ян успешно справился с этой задачей, а в реванше двум судьям не хватило объективности при оценке первого раунда.



Вообще, наиболее опасны те оппоненты, кто умеет тяжело бить, а не душить. О’Мэлли как раз из таких. У него отменная пластика и удивительная для легчайшего веса антропометрия (рост — 180 см и размах рук — 183 см). Петру не впервой драться против долговязых бойцов — бой с Сэндхагеном это подтверждает. Но Шон способен выкинуть что-то из ниоткуда, например, вертушки, к чему наш боец может оказаться не готовым. Этот элемент неожиданности сделал репутацию для американца.

Скорее всего, Пётр будет работать преимущественно над ударной техникой. А это означает очередные сборы в Таиланде. Прошлый кэмп в Тае привёл к поражению от Стерлинга. Поэтому мы не ожидаем каких-то радикальных изменений от Яна. И это хорошая новость для О’Мэлли, который знает, к чему готовиться.

Если американец по ходу сборов поймёт, что на одной ударке он далеко не доедет, то он будет подключать тренировки по борьбе, что может стать дополнительным козырем. Для Сахарка это главный бой в жизни. Либо его жестоко уничтожат, либо он сотворит один из крупнейших апсетов в истории UFC. Отчего мотивация будет зашкаливать, и он будет вкалывать как никогда раньше.

Шон О’Мэлли Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Только вдумайтесь, насколько это будет серьёзный удар для Петра, если он проиграет. Дана Уайт точно не даст ему шанса на титульник. А Яну придётся забыть, что у него по контракту осталось четыре боя, ибо от такого позора невозможно отмыться, а легче просто уйти из UFC. Просто представьте: в 2021 году он был чемпионом, а в 2022-м проигрывает человеку со дна рейтинга. Но мы надеемся, что такой сценарий не сбудется.



Очевидно, что Ян воспринимает его не так серьёзно, как Стерлинга или Сэндхагена, а как случайного кадра со дна дивизиона. Позиция О’Мэлли в рейтинге может сыграть злую шутку с нашим бойцом. Сейчас Пётр занимает первую строчку, и все остальные бойцы, кроме Стерлинга и Диллашоу, мечтают скинуть российского бойца с вершины. В принципе, он мог дождаться результата чемпионского боя и драться с победителем, но Пётр решил рискнуть по-крупному. Поэтому бой с О’Мэлли не менее важен, чем со Стерлингом или Сэндхагеном. А с репутационной точки зрения это точно самый важный поединок в карьере нашего бойца.

По интервью на YouTube-канале «Вестник ММА» создалось впечатление, что Пётр пресытился боями и у него нет прежнего голода, с которым он ворвался в UFC. Но Яну ещё нет 30 лет. И остаётся надеяться, что за два месяца он действительно перезагрузился и готов рвать, как и прежде. Но для этого ему нужно уничтожать дерзкого андердога в своих лучших традициях. Этот хайп не может длиться вечно.