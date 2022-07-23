В России показали миру, как бороться со скучными боями. UFC и Дана Уайт, посмотрите

В пятницу, 22 июля, на турнире АСА 141 в Сочи случился редкий прецедент. Во время схватки в клетку вошёл основатель лиги Майрбек Хасиев и дисквалифицировал Али Багова и Рашида Магомедова за пассивное ведение боя. Хотя им оставался всего лишь один раунд. Но Хасиеву репутация лиги оказалась важнее, чем турнир на выбывание.

«Всё! Прекращаем! Боя нету! Лига АСА — это не детский сад. Это серьёзная лига. Кто бы что ни болтал — это вторая лига мира. Теперь мы вам показываем, какая мы лига! Всё! Дисквалификация! У меня нервов уже не хватает. Это что такое? Вы нас за пацанов всех держите? Так, все свободны», — заявил Хасиев.

Это было лишь только началом — он также лишил бойцов гонорара.

«Ради бога, никаких проблем. Всего хорошего. Гонорар мы им не заплатим. Люди пришли посмотреть на хороший бой, мы сделали серьёзные расходы, а нас фактически подставили. Я ещё раз повторю, мы никакого бойца не держим. Двери открыты, как на вход, так и на выход. Тема закрыта, гонорары они не получат», — заявил владелец АСА.



Кажется, Хасиев решил подтвердить свои слова о второй лиге мира делом. Собственно, так и возник эффективный способ борьбы со скучными боями. Такие схватки — это, к сожалению, неотъемлемая часть ММА, с которой невозможно бороться.

Дана Уайт временами устраивал разнос отдельным лицам за блёклые выступления, но глобально это никак не повлияло. Роуз Намаюнас выдала два унылейших боя, от которых глава UFC спасался просмотрами боксёрских поединков с участием Канело Альвареса. Совпадение ли, что Дана ставил схватки Намаюнас в одно и то же время с выступлениями Канело два раза подряд?

Ещё есть чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья, на счету которого уже пять успешных защит пояса. Но он защищает их настолько вяло, что некоторые мечтают о том, чтобы Алекс Перейра грохнул Иззи и в октагоне. И Хасиев, и Уайт несут серьёзные расходы за организацию турниров. Естественно, они хотят, чтобы турниры приносили прибыль, а не убытки. Но бойцы не думают об этом с такой высокой колокольни, ведь им важно выиграть бой с минимальными потерями.

Тем не менее далеко не каждый турнир UFC можно назвать крышесносным. Бывают и такие ивенты, что вместо хайлайтов сплошное «перекати-поле». И чтобы прийти к такой отчаянной мере, к которой прибегнул Майрбек Сулумбекович, предлагаю ввести несколько маркеров для определения такого характера боя:

освистывание и недовольный гул со стороны зрителей;

пассивное ведение боя. Это может быть отказ вести поединок, отсутствие движений в стойке или залёживание соперника «одеялом» на протяжении всего поединка;

отсутствие реакции на предупреждения от рефери. Если бойцы продолжают вести схватку в том же вялотекущем темпе, тогда судья должен иметь полное право дисквалифицировать спортсменов;

малое количество выброшенных ударов. В пятираундовом бою минимальный лимит должен составлять 150 ударов. Это не менее шести ударов в минуту, а в трёхраундовом поединке не меньше 100 ударов из-за более скоротечного характера схватки.

От такого рычага выигрывают и организаторы, и бродкастеры, и зрители. А как же бойцы? Это их работа, им прежде всего платят за бои, а не за подготовку с весогонкой. Также их можно замотивировать деньгами — либо ты дерёшься, либо остаёшься без гонорара. Иначе зачем лезть в ММА? Можно ещё обойтись штрафами во избежание таких вмешательств. Спортсменов же штрафуют за лишний вес. То же самое можно проделывать за неуважение к зрителям, заплатившим за просмотр.