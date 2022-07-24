Даже Конору не пел 20-тысячный стадион. Пимблетт — улучшенная версия ирландца

На очередной турнир UFC в Лондоне всемогущий Дана Уайт постарался собрать максимально «британский» кард участников. Естественно, нашлось место и Пэдди Пимблетту, пользующемуся огромной популярностью. Парень со смешной причёской умеет ловить хайп: хотя Пэдди провёл только два боя в UFC, его поединки неизменно попадали в главный кард. Этому способствует и яркий стиль Пимблетта – настоящего британского «рубаки».

Впрочем, многие эксперты отмечают значительные пробелы в арсенале Пэдди. В обеих схватках под эгидой UFC англичанин едва не оказывался в нокауте – его спасали только крепкая челюсть и боевой характер. С другой стороны, Пимблетт достаточно молод и вполне может вырасти как спортсмен. Сегодня его ожидала очередная проверка – 27-летний американец Джордан Ливитт, идущий на серии из двух побед.

Подогретый сумасшедшей поддержкой трибун Пимблетт с первых секунд пошёл в атаку, захватив центр октагона. Впрочем, Ливитт быстро нашёл противоядие, затянув блондина в борьбу. Там Джордан едва не попался на удушающий приём, зато дважды сумел красиво бросить оппонента. Впрочем, Пэдди защищался весьма спокойно – американец вроде бы забрал контроль, но толку от этого не было. При этом Пимблетт забрал концовку раунда.

Вторая пятиминутка тоже началась с короткой работы в стойке, после чего возникла конкуренция в партере, где Пимблетт уже выглядел значительно сильнее и энергичнее соперника. Вскоре неумолимый Пэдди подобрал ключи к обороне Ливитта и красиво вышел на удушающий приём. Американец сначала пытался выбраться, потом решил просто терпеть, но всё-таки постучал. Третья подряд победа Пимблетта в UFC!

После завершения боя трибуны буквально взорвались от восторга. Естественно, празднование Пэдди тоже было красочным: он со слезами выбежал за пределы октагона и попал в объятия подруги Молли Маккэнн, понёсшей его на плечах. Когда Пимблетт называл себя новым Макгрегором, над ним снисходительно посмеивались. Но этот парень готов стать новым Конором. Не каждому бойцу будут всем 20-тысячным стадионом петь знаменитую You’ll Never Walk Alone.