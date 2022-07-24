Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC London: Кёртис Блейдс — Том Аспиналл, результат боя, кто выиграл, травма Аспиналла, татуировка Волкова

Громила Кёртис даже не вспотел. Проклятье Волкова добралось до Аспиналла
Денис Дорофеев
UFC London: Кёртис Блейдс — Том Аспиналл
Комментарии
Теперь англичанину предстоит долгая реабилитация.

Закончился выездной турнир UFC в Лондоне. Закрывал его поединок между тяжеловесами Кёртисом Блейдсом и англичанином Томом Аспиналлом… Ожидалось, что победитель схватки станет следующим претендентом на титульный бой. Блейдс реабилитировался за поражение от Деррика Льюиса победами над Жаирзиньо Розенстрайком и Крисом Докосом. А Аспиналл уверенно победил во всех пяти боях в UFC.

Луганский Шахтёр вырубил члена Зала славы UFC. Зачем этот швед вообще вернулся? Луганский Шахтёр вырубил члена Зала славы UFC. Зачем этот швед вообще вернулся?
Даже Конору не пел 20-тысячный стадион. Пимблетт — улучшенная версия ирландца Даже Конору не пел 20-тысячный стадион. Пимблетт — улучшенная версия ирландца
Разбросала бодигардов UFC как детей. А Фьюри снилось такое на «О2-Арене»? Разбросала бодигардов UFC как детей. А Фьюри снилось такое на «О2-Арене»?

В прошлой схватке Том переехал Александра Волкова. И после триумфа Том скопировал татуировку Драго на спине, за которую россиянина критиковали, что она олицетворяет зло. Но видимо англичанину про это никто не говорил. Хотя начало поединка не предвещало ничего такого, так как бойцы активно полезли в размен. И Аспиналл выглядел предпочтительнее.

Но всё закончилось очень драматично для англичанина. Он нанёс лоу-кик в колено Блейдса и упал после пропущенного удара от Бритвы. Но местный боец держался за колено. Видимо это следствие неудачного лоу-кика, а не ответного удара от американца. Таким образом, Аспиналл выбыл надолго и потерпел обиднейшее поражение. Теперь он отброшен из борьбы за пояс на неопределённый срок.

Возможно, роковую роль сыграла татуировка, которую взял Том. Вот Волков до сих пор не смог добраться даже до титульника. И вот теперь на этом обжегся английский проспект. Поэтому, прежде чем украшать своё тело, лучше подумать, что вы набиваете. Последствия на лицо.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022