Громила Кёртис даже не вспотел. Проклятье Волкова добралось до Аспиналла

Закончился выездной турнир UFC в Лондоне. Закрывал его поединок между тяжеловесами Кёртисом Блейдсом и англичанином Томом Аспиналлом… Ожидалось, что победитель схватки станет следующим претендентом на титульный бой. Блейдс реабилитировался за поражение от Деррика Льюиса победами над Жаирзиньо Розенстрайком и Крисом Докосом. А Аспиналл уверенно победил во всех пяти боях в UFC.

В прошлой схватке Том переехал Александра Волкова. И после триумфа Том скопировал татуировку Драго на спине, за которую россиянина критиковали, что она олицетворяет зло. Но видимо англичанину про это никто не говорил. Хотя начало поединка не предвещало ничего такого, так как бойцы активно полезли в размен. И Аспиналл выглядел предпочтительнее.



Но всё закончилось очень драматично для англичанина. Он нанёс лоу-кик в колено Блейдса и упал после пропущенного удара от Бритвы. Но местный боец держался за колено. Видимо это следствие неудачного лоу-кика, а не ответного удара от американца. Таким образом, Аспиналл выбыл надолго и потерпел обиднейшее поражение. Теперь он отброшен из борьбы за пояс на неопределённый срок.



Возможно, роковую роль сыграла татуировка, которую взял Том. Вот Волков до сих пор не смог добраться даже до титульника. И вот теперь на этом обжегся английский проспект. Поэтому, прежде чем украшать своё тело, лучше подумать, что вы набиваете. Последствия на лицо.