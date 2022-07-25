UFC 277: чемпионский реванш Нуньес и битва российских богатырей против суперзвёзд

Анкалаев и Павлович – против суперзвёзд

В главном карде UFC 277 выступят два наших соотечественника – Магомед Анкалаев и Сергей Павлович. Оппонентом Анкалаева будет Энтони Смит – прославленный полутяжеловес, имеющий опыт чемпионских боёв. Если Магомед победит, ему могут титульный шанс. Не менее серьёзное испытание предстоит и Сергею Павловичу: его соперником станет Деррик Льюис. Чёрный зверь, имеющий в активе рекорд UFC по количеству нокаутов, будет ещё и очень разозлён из-за последнего поражения, когда его неожиданно нокаутировали.