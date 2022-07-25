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UFC 277, онлайн-трансляция турнира, где смотреть, когда начало, Нуньес — Пенья, Павлович – Льюис, Анкалаев – Смит

UFC 277: чемпионский реванш Нуньес и битва российских богатырей против суперзвёзд
Александр Фролов
UFC 277
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Магомед Анкалаев близок к чемпионскому бою. А Сергей Павлович подерётся с настоящим Монстром.

В ночь на 31 июля по московскому времени на арене American Airlines Center в Далласе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В главном бою вечера запланирован реванш: Джулианна Пенья и Аманда Нуньес вновь будут бороться за чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе. Также участие в турнире примут два российских бойца. Тяжеловес Сергей Павлович встретится с Дерриком Льюисом, а Магомед Анкалаев проведёт поединок с Энтони Смитом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию бойцовского вечера.

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UFC 277 Нуньес – Пенья, где смотреть Полный кард турнира UFC 277
Live Александр Фролов

UFC 277 Нуньес – Пенья, где смотреть

Посмотреть весь турнир UFC 277 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

10:44 Александр Фролов

Анкалаев и Павлович – против суперзвёзд

В главном карде UFC 277 выступят два наших соотечественника – Магомед Анкалаев и Сергей Павлович. Оппонентом Анкалаева будет Энтони Смит – прославленный полутяжеловес, имеющий опыт чемпионских боёв. Если Магомед победит, ему могут титульный шанс. Не менее серьёзное испытание предстоит и Сергею Павловичу: его соперником станет Деррик Льюис. Чёрный зверь, имеющий в активе рекорд UFC по количеству нокаутов, будет ещё и очень разозлён из-за последнего поражения, когда его неожиданно нокаутировали.

Черный зверь укрощён. Льюис рухнул носом в пол Черный зверь укрощён. Льюис рухнул носом в пол
10:41 Александр Фролов

Полный кард турнира UFC 277

Основной кард:

Джулианна Пенья (чемпионка) — Аманда Нуньес (№ 1) — титульный бой в женском легчайшем весе;
Брэндон Морено (№ 1) — Кай Кара-Франс (№ 2) — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе;
Деррик Льюис (№ 5) — Сергей Павлович (№ 11) — тяжёлый вес;
Александр Пантожа (№ 4) — Алекс Перес (№ 6) — наилегчайший вес;
Магомед Анкалаев (№ 4) — Энтони Смит (№ 5) — полутяжёлый вес;

Предварительный кард:

Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес;
Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжёлый вес;
Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес;
Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — лёгкий вес;

Ранние прелимы:

Рамиз Брахимай — Майкл Моралес — полусредний вес;
Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес;
Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — лёгкий вес;
Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжёлый вес;
Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.

10:38 Александр Фролов

Супер-реванш Нуньес

После не самого удачного турнира в Лондоне промоушен Даны Уайта возвращается на американскую землю. Буквально через несколько дней в Далласе состоится турнир UFC 277. В главном бою вечера будет оспариваться чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе: Аманда Нуньес попробует вернуть титул, сенсационно утерянный ею полгода назад в схватке с Джулианной Пеньей. Но ярких поединков в Далласе вообще будет множество!

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