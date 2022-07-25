Смертельный спарринг. 18-летнего нигерийца погубили местные судьи. Видео

В боксёрском ринге смерть бойцов уже никого не удивляет. Но до этого не было ни одного случая, чтобы это случилось в результате спаррингов. 23 июля 18-летний нигерийский боксёр Миракл Амаезе провёл спарринг, ставший для проспекта роковым. В городе Лагос в жаркую погоду на открытом пространстве молодой боец боксировал с местным боксёром. И после размена ударов и красивых уклонов Амаезе улетел в нокдаун от левого прямого. Ему отсчитывали, как в настоящем бою, и после разрешили продолжить. Что стало роковой ошибкой.

Амаезе не пришёл в себя, и он едва стоял на ногах. Но со стороны никто не успел вмешаться, как визави нигерийца добавил ещё несколько тяжёлых ударов. Только после этого рефери всё-таки выкрикнул команду «Стоп!», но он не проверил состояние бойца и продолжил схватку. Миракл закрылся в глухую защиту и никак не отбивался. В итоге потрясённый нигериец просто повис на оппоненте. Второй нокдаун засчитан.

Если бы не свисток, просигнализировавший конец раунда, то Амаезе отхватил бы гораздо больше ударов. Стоит отметить, что боец спарринговал в боксёрском шлеме. Но даже полученного ущерба было достаточно, чтобы дойти до своего угла только при помощи сопровождающих. Сообщается, что ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу. Однако эти меры не спасли парню жизнь, и в итоге он скончался.

18-летний Миракл начал боксёрскую карьеру в мае этого года и успел провести два поединка. В обеих схватках он праздновал победу нокаутом. В Нигерии Амаезе рассматривали как перспективного бойца с большим потенциалом. Жаль, что оценки экспертов не сбылись и парень покинул мир в настолько раннем возрасте.

Зная, какие возможности в Африке, мы уверены в том, что никакого расследования не будет проведено. И такие случаи могут повториться. Если шлем не спас от более тяжёлых последствий, то какова надежда на компетентность местных судей, у которых, скорее всего, нет никакой квалификации?