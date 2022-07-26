Махачев подерётся за пояс с настоящим монстром. У Хабиба таких соперников не было

Ислам Махачев получил право подраться за титул в лёгком весе – 22 октября он сразится с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский и бразильский бойцы побьются за вакантный пояс – перед поединком с Джастином Гэтжи он не сделал вес и лишился звания чемпиона.

Но 200 граммов, которые лишили Чарльза пояса, не делают его плохим бойцом – Оливейра всё ещё невероятно опасный и опытный соперник. Бразилец станет гигантским скачком в оппозиции для Махачева, для которого самой серьёзной проверкой пока был Дэн Хукер.

Оливейра не только хорош на словах – за него говорят многочисленные рекорды. Чарльзу лишь 32 года, а достижений у него больше, чем у большинства ветеранов. Благодаря высокому скиллу в джиу-джитсу он держит рекорд по финишам в истории UFC (19) и по бонусам (18), где делит первую строчку с Дональдом Серроне. Но американец ушёл из спорта, так что возможно, что скоро единоличным лидером станет бразилец. Да и за выступление вечера бонусов больше всех уже у Чарльза – 12.

Тот же высочайший уровень БЖЖ доказывают рекорды Оливейры в победах сабмишенами. Он лучший в истории промоушена по победам приёмами (16). Кроме того, Чарльз сохраняет лидерство по этому показателю как в лёгком (10), так и в полулёгком (6) дивизионах.

Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

Многие упрекают Оливейру, который слишком часто проигрывал, но бразилец и выигрывал так много, что соотношение побед и поражений закрывает рты хейтерам. Он занимает второе место по числу побед в истории лёгкого веса (11) и пятое – в истории UFC (21).

Хабиб никогда не встречался с такими опасными соперниками. Бразилец без труда финишировал и Дастина Порье, и Джастина Гэтжи – он победил оппонентов Орла не менее уверенно, чем сам Нурмагомедов. Именно поэтому бой Хабиба с Чарльзом так интересен зрителям. И если бразилец всё же одолеет Махачева, не стоит исключать, что Хабиб вернётся, чтобы напомнить, кто главный в лёгком дивизионе.