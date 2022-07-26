Бил Льюиса и устроил ад Тайсону. Уникальный боксёр-правша, ронявший одной левой

Супертяжёлый вес в 80-е и 90-е годы — это явление, по которому принято ностальгировать. Именно в то время раскрылись такие легенды бокса, как Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Риддик Боу. Джордж Форман стал чемпионом мира в 45 лет. Тогда царила сумасшедшая конкуренция за звание №1 в дивизионе. Чтобы стать лучшим, нужно было пройти через огонь, воду и медные трубы.

Это сейчас можно побить одного-двух бойцов среднего калибра и претендовать на титульник. Но тогда были иные правила отбора. И одним из тех труднопреодолимых трамплинов являлся канадец Донован Раддок. У него была неплохая любительская карьера. Донован стал чемпионом мира среди юниоров. Тогда он одолел Леннокса Льюиса раздельным решением судей.

Через два года после триумфа на ЧМ Донован начал карьеру в профессионалах. Он был спарринг-партнёром у самого Ларри Холмса, которому молодой канадец досаждал джебами. И, несмотря на такую привилегию, карьера проспекта продвигалась в невысоком темпе. В 11-й схватке Раддок потерпел своё первое поражение в карьере. Он вёл поединок против Дэвида Джако, но был вынужден отказаться от продолжения боя из-за приступа астмы.

Донован Раддок Фото: The Ring Magazine/Getty Images

Спустя 10 месяцев реабилитации Бритва вернулся в ринг и выдал сумасшедший стрик из 16 побед, только одна из которых была решением судей. Именно тогда Донован заработал себе репутацию опасного панчера, которого начали избегать. Хотя Раддок обычно заканчивал поединок левым апперкотом, при этом он является правшой. Следующим шагом должен был стать титульник, но все чемпионы пропадали с радаров.

Абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд отказался от боя с канадцем и предпочёл драться с 42-летним Форманом. Также слетел Риддик Боу, который даже выходил в ринг поприветствовать Раддока. Но в итоге Риддик также срулил. И только Майк Тайсон принял вызов в марте 1991 года. На кону было звание главного претендента на чемпионский бой против победителя пары Холифилд — Форман. К тому моменту на счету Майка уже было то самое поражение от Бастера Дугласа, но рефлексы, ударная мощь и выносливость ещё оставались при нём.

Тайсон вёл бой в своей привычной агрессивной манере. Но он точно не ожидал такого достойного сопротивления. Раддок встречал его своими фирменными левыми апперкотами. Это притормаживало напор Тайсона, однако не помешало отправить канадца в нокдаун во втором и третьем раундах. Между ними была напряжённость, которая едва не переросла в драку из-за того, что они били друг друга даже после гонга на перерыв. В седьмом раунде Майк потряс Донована левым хуком и занёс ещё несколько ударов следом. Канадец отлетел к канатам, из-за чего судья остановил бой. Решение об остановке было спорным и преждевременным.

Несмотря на то что после поединка случилась потасовка между угловыми, Тайсон похвалил своего оппонента.

«О боже мой! Он бьёт как чёртов мул копытом! Простите мой французский».

Через три месяца между ними состоялся матч-реванш, который был не менее драматичным, чем первая встреча. Тайсон снова отправил Раддока на канвас дважды. Но канадец не только хорошо держал тяжеленные удары Майка, но и отвечал своими коронками. В итоге у Тайсона была повреждена барабанная перепонка, а у канадца сломана челюсть. На этот раз бой прошёл полную дистанцию, но Майк снова забрал победу.

Донован Раддок и Майк Тайсон Фото: Focus on Sport/Getty Images

Тайсон пророчил своему визави большое будущее.

«Чёрт возьми, этот крепкий парень в один прекрасный день станет чемпионом, если будет предан своему делу и не оступится».

Но оступился сам Майк, угодивший за решетку в 1992 году. А самому Доновану предоставился шанс сразиться против своего давнего оппонента Леннокса Льюиса. Однако перед боем случился небольшой скандал — сторона Раддока обвиняла Льюиса в употреблении стероидов и потребовала сдать допинг-тест.

Им показался очень подозрительным стремительный рост мышечной массы. Но Льюис уклонился от ответа. И, похоже, зря они не дожали Леннокса. Британец нокаутировал Донована уже во втором раунде, хотя сам канадец имел возможность закончить бой в первой трёхминутке. Но Льюис вовремя заклинчевал.

Леннокс Льюис празднует победу над Донованом Раддоком Фото: Brendan Monks/Getty Images

То поражение оказалось очень тяжёлым для канадца, так как он не выходил в ринг больше года. И в 1995 году растренированный Раддок вышел на коротком уведомлении против Томми Моррисона, которому уступил нокаутом в шестом раунде. Тот проигрыш окончательно отбросил Донована от титульных разборок, и он сражался только за региональные пояса. Но в 2000 году Донован мог сразиться с Виталием Кличко за титул WBO, однако канадец снялся незадолго до поединка.

На закате карьеры в 2001 году Раддок признался, что бои с Тайсоном выжали из него всё и что после них закончился сам Тайсон. А также, что ни он, ни Тайсон не имели в дальнейшем подобных боёв. Что ж, в этом есть доля правды.