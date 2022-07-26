Безумству храбрых поём мы песню. Фёдор продолжает охоту за собственным нокаутом

Эпопея с уходом 45-летнего Фёдора Емельяненко из спорта никак не получит логического завершения. Отрицательную роль здесь сыграла и политическая ситуация: из-за известных событий сорвался прощальный бой Последнего Императора на Красной площади. Однако последняя гастроль всё-таки необходима, и матчмейкеры Bellator, пусть и со свойственной им неторопливостью, всё-таки занимаются данным вопросом.

«Фёдор очень хочет провести свой прощальный бой в Bellator с Райаном Бейдером. Мы говорили об этом. У него остался один бой, он собирается завершить карьеру. Но с Бейдером мы пока это не обсуждали. Сложно сказать «нет» Фёдору, так что, думаю, он рассмотрит этот вариант. Сейчас контракты не подписаны, но мы точно обсудим перспективу боя», — рассказал президент Bellator Скотт Кокер MMA Junkie.

Никакой конкретики, кроме одного факта – Фёдор по-прежнему отчаянно хочет встретиться именно с Бейдером. Неужели только ради титула? Разумеется, пояс американца имеет значение, однако, если бы Райан уступил чемпионство Валентину Молдавскому, Емельяненко точно бы не стал драться со своим учеником. Скорее всего, Последний Император просто продолжает грезить красивым реваншем.

Случившийся в январе 2019 года бой стал большим разочарованием для Фёдора. Он тогда хотел выиграть Гран-при тяжеловесов, но проиграл уже на 35-й секунде поединка. Райан поймал легендарного бойца своим коронным ударом, угодив точно в челюсть. Емельяненко рухнул на канвас, где его быстро и жёстко добили. Сенсационно быстрое поражение нанесло серьёзный удар по самолюбию спортсмена из Старого Оскола.

Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко Фото: bellator.com

Маленькую месть за учителя осуществил Вадим Немков, отобравший у Бейдера пояс полутяжёлого веса. Но Фёдор хочет сам закрыть «вендетту» и красиво закольцевать карьеру. Емельяненко не останавливают ни возраст, ни проседание навыков – он твёрдо намерен одолеть Райана. Намерение смелое и похвальное, однако шансов против американца почти нет. Скорее всего, в реванше россиянин снова улетит в нокаут. Нужен ли Последнему Императору подобный финиш?