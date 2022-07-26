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Александр Усик — Энтони Джошуа, когда матч-реванш, отказ от поясов Джошуа, что с Тайсоном Фьюри

Красавчик Джошуа просит себя уважать. Он даже готов отказаться от поясов, которых нет
Денис Дорофеев
Красавчик Джошуа просит себя уважать
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Даже если британец побьёт Усика, он всё равно сбежит от Тайсона Фьюри.

Осталось менее месяца до одного из самых долгожданных боёв года между Александром Усиком и Энтони Джошуа. По мере приближения дня Х Джошуа всё чаще несёт ахинею, от которой грех не поперхнуться. Вот он недавно выдал тираду, что его не уважают в США. И он готов доказать свою крутость, отказавшись от поясов, которых пока у него нет.

«Когда Энтони Джошуа побьёт Усика в реванше и станет трёхкратным чемпионом мира, то сразу же откажется от всех поясов. Вы должны научиться уважать меня как личность. Я не хочу, чтобы меня уважали только по той причине, что у меня на руках есть чемпионские титулы. Я хочу, чтобы вы уважали мужчину, который стоит перед вами», — заявил британец.

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Очень странное и смешное заявление. Кого из американцев он заставит уважать? Да и кого в целом он вообще покорит этим необдуманным решением? Возьмём его соотечественника Тайсона Фьюри. Когда он деклассировал Владимира Кличко, он не получил должного признания и скатился на самое дно со всеми вытекающими последствиями.

Но после реабилитации он начал своё возрождение именно с американской аудитории, которая признала Цыганского короля народным чемпионом после ничьей с местным бойцом по фамилии Уайлдер. И при помощи грамотного пиара и песни «American Pie» Фьюри стал своим для американцев.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Фото: Getty Images

Тайсон в своё время отказывался от пояса IBF, но он это делал из-за неуважения со стороны функционеров. А этот фарс от Джошуа похож на неуверенность в своих силах и низкую самооценку. Он дрался в США всего лишь один раз, а до сих пор винит их во всех грехах. Хотя в поражениях от Руиса и Усика Энтони виноват сам.

И если бы он хотел заполучить то самое вожделенное уважение от американцев, то он просто мог бы согласиться на бой с Фьюри на территории Америки. Побил бы там Цыганского короля — и все люди у твоих ног.

А так, вместо того чтобы заткнуться и молча тренироваться в закрытом режиме, он несёт несусветный бред. Он недавно заявил, что выиграл у Усика пять раундов. Мне кажется, что украинец, читая эти новости, смеётся с этих цитат и понимает, что в реванше будет проще, чем в первом бою.

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И вообще, чего пытается добиться Джошуа отказом от поясов? Чтобы от него отвернулись рекламодатели и его патрон Эдди Хирн? Или он просто боится боя с Тайсоном Фьюри? Напомним, пару недель назад Фьюри начал гнуть свою линию, что он готов вернуться в ринг только ради победы своего соотечественника.

«Мистер Бизнесмен (Энтони Джошуа. — Прим. «Чемпионата») — он не воин. Клянусь богом, я надеюсь, что он выиграет бой с Усиком, чтобы я мог выйти из отставки и драться с ним бесплатно.

Однако условия таковы. Я хочу, чтобы это было на стадионе «Уэмбли». Я хочу, чтобы вход был бесплатным. И я хочу, чтобы это бесплатно транслировалось по телевидению по всей стране», — сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри на стадионе «Уэмбли»

Тайсон Фьюри на стадионе «Уэмбли»

Фото: James Chance/Getty Images

Вроде бы Джошуа должен обрадоваться такому заявлению, а он, напротив, закрылся и готов сбежать хоть на необитаемый остров, лишь бы не драться с Цыганским королём даже в случае внезапной победы над Усиком. А так своим нелепым вбросом Джошуа обесценил главную ценность профессионального бокса — пояса, олицетворяющие престиж.

Хотя сейчас идёт тренд на объединение поясов и стремление стать абсолютным чемпионом мира. К Канело Альваресу можно относиться по-разному, но он гоняется за поясами по разным дивизионам. Итого он чемпион мира в четырёх весовых категориях. А во втором среднем весе он и вовсе абсолютный чемпион. Или можно глянуть на того же Усика, который стремится сотворить историю и стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах. Вот за такие достижения спортсмены получают заслуженную порцию уважения.

Александр Усик с чемпионскими поясами

Александр Усик с чемпионскими поясами

Фото: Julian Finney/Getty Images

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол грезят об очной встрече больше, чем о поединке с тем же Канело, который сулит в десять раз больше денег. Потому что они тоже хотят быть абсолютными чемпионами. А чего хочет Джошуа? Чтобы его уважали за отход от престижа? Это спорт высших достижений, и такие демарши неприемлемы. Либо ты дерёшься с лучшими, либо ты трус. Видимо, британец причислил себя ко вторым.

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