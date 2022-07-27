От боя с Усиком до безвестного пенсионера. Это крах карьеры Гассиева?

После поражения от Александра Усика карьера Мурата Гассиева превратилось в сплошное разочарование. За четыре года молодой спортсмен успел перебраться в тяжёлый вес, но провёл только два поединка. Бесконечные травмы и разнообразные организационные проблемы превратили Гассиева в «вечно перспективного» парня, который почти не дерётся. И вот мы услышали имя нового соперника Мурата.

26 августа наш соотечественник встретится в ринге с загадочным Карлоусом Уэлчем. Американскому тяжеловесу уже 42 года – возраст, в котором боксёры уже считаются «пенсионерами». Однако Уэлч всего пять лет назад перебрался в профессионалы и явно не хочет вешать перчатки на гвоздь: он проводит по пять-шесть поединков за календарный год, что являет собой серьёзный контраст с активностью Мурата. Но в целом соперник у Железного снова весьма странный.

Например, последний соперник Карлоуса шёл на серии из шести поражений. При этом Уэлч дерётся только в Южной Америке: больше всего его привечают в Колумбии и Гондурасе, где он постоянно выступает в ресторанах и отелях. Оппоненты Уэлча, как правило, почти ничего из себя не представляют. Более-менее известных имён можно вычленить всего парочку, да и то относительно. Где этого бойца вообще откопали промоутеры Гассиева?

Давайте говорить честно – подобными боями 28-летний россиянин продолжает быстро гробить свою карьеру. Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе сразу по двум версиям после перехода в супертяжёлый дивизион дерётся только со странными ноунеймами – да и то раз в год. Такими темпами добраться до титульного боя невозможно, однако именно чемпионский пояс называет своей целью как Гассиев, так и его окружение.



Кстати, про окружение Мурата. Хотя осетинский боксёр старается не афишировать этот факт, его сотрудничество со скандальным Владимиром Хрюновым продолжается. Во всяком случае, последний бой Гассиева помогал организовать именно этот промоутер. Судя по новому сопернику, Хрюнов мог приложить руку и здесь. Мурату нужно срочно менять всю команду, а лучше – вообще покинуть Россию, где его слишком хорошо «взяли в оборот». Увы, складывается впечатление, что Гассиева всё устраивает.