Самые нелепые татуировки известных бойцов
Где-то сильно хромает исполнение, а где-то – сама идея.
«Гордость коричневых»
Изначально никто так и не понял, что означает фраза на груди Кейна Веласкеса: за «Brown Pride» его даже обвиняли в расизме. Боец объяснял, что тату посвящено его мексиканским корням.
Пальмы из штанов
Вероятно, Каб Суонсон думал, что это будет очень оригинально – если прямо из штанов будут выглядывать рисунки пальм.
Ставь палец вверх
На плечах Джамала Хилла изображены пальцы вверх, причём достаточно схематично.
Меч прямо в горло
Брок Леснар, выступавший и в рестлинге, и в UFC, вытатуировал на груди меч, лезвие которого упирается прямо в горло.
«Я слежу за тобой»
За кем присматривают глаза на рёбрах Джастина Гэтжи?..
Джонни Кэш всегда с тобой
Алан Бельчер, вероятно, так любил творчество Джонни Кэша, что его портрет появился на его руке.
Живот с фамилией
Кристиан Моркрафт вытатуировал свою фамилию на животе, правда, выбрал такой шрифт, при котором эту фамилию очень сложно прочитать.
Обезьяна Макгрегора
Рисунок на груди Макгрегора часто включают в топы худших тату UFC: многих пугает эта обезьяна в короне.
Даже Конору и Гэтжи есть чего стыдиться! Самые глупые татуировки известных бойцов
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