«Это охренительно!» Дана Уайт респектует основателю АСА

Прошлой ночью стартовал шестой сезон Претендентской серии Даны Уайта, где бойцы сражаются за контракт в UFC. Но самое интересное случилось за пределами октагона. Глава UFC дал очередную искромётную пресс-конференцию, где не обошлось без упоминания скандальной остановки боя между Али Баговым и Рашидом Магомедовым на турнире АСА 141. Одна из журналисток рассказала Дане про этот инцидент. Ниже приведён диалог с пресс-конференции.
— На прошлых выходных промоутер АСА вошёл в клетку и остановил бой, потому что он был скучным, и…
— Стоп, стоп, стоп… Что случилось? (хватается за лицо и смеётся). Кто это сделал?
— Промоутер АСА зашёл в клетку.
— Исэ, как вы сказали?
— АСА.
— АСА! Ага, окей.
— Он зашёл посередине боя и остановил, потому что бой был скучным. Дисквалифицировал обоих бойцов.
— Это, чёрт возьми, охренительно! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто охренительно! А реально это был такой скучный бой? (смеётся).
— Думаю, да.
— Это подкинуло мне кое-какие идеи на следующий вторник. Бывают такие дни, когда мне хочется бросить стул в клетку, но ты вынужден смириться. Или встать и уйти в свой офис. Хотя стоило бы поступить так, как этот парень из ACA.
Есть вероятность, что босс UFC возьмёт на вооружение методику Майрбека Сулумбековича и сорвёт какой-нибудь поединок не только во время отборочного турнира в свою лигу, но и по ходу какого-то номерного турнира. Только представьте, как он ворвётся в клетку и дисквалифицирует Роуз Намаюнас или Исраэля Адесанью за неуважение к зрителям.
Если мы увидим, как Дана Уайт задействует методику российского коллеги, тогда можно признавать, что АСА действительно вторая лига в мире, по крайней мере, по прогрессивности. Тем не менее жаль, что журналистка не успела полностью раскрыть контекст поединка Багов — Магомедов, не добавив, что бойцы не просто устроили скучный бой, а толком не били. Возможно, Дана что-то добавил бы. Но тот факт, что про российский промоушен говорят за океаном, да ещё в таких тонах, дорогого стоит. Майрбек Сулумбекович, сам того не ведая, заработал кучу баллов даже от зарубежных коллег.
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