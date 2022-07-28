Взял килограмм наркотиков у полицейского — осудили на 24 года. Глупейший боксёр в истории?

28 июля 1988 года состоялся чемпионский поединок за пояс IBF в среднем весе между Майклом Нанном и Фрэнком Тейтом. Оба бойца подходили к этому бою без поражений. Статистика Нанна была 30-0, а у Тейта — 23-0.

С первых секунд ход схватки диктовал более раскованный и пластичный Нанн. Своими уклонами в стойке левши и боксёрской техникой он отдалённо напоминал Пернелла Уитакера. И дело не только в том, что его рост был 190 см, а ещё потому, что Майкл не рубился со своим визави, а игрался. Он крутился вокруг него и постоянно переигрывал его, даже у канатов, уворачиваясь в стиле признанных маэстро обороны.

Но Нанн не собирался доводить дело до судейского вердикта. И на последних секундах восьмого раунда он посадил Тейта ударом в печень, но Фрэнк успел подняться. Однако это только отсрочило его поражение — в девятом раунде поймавший кураж Нанн забил своего соперника так, что тот не отвечал. Поэтому легендарный Миллс Лейн остановил бой. К званию чемпиона Нанн шёл 3,5 года, в течение которых он провёл 31 поединок.

Тот триумф придал ему буст и возможность сражаться с лучшими. Речь шла о Шугаре Рэе Леонарде, Томасе Хирнсе и Роберто Дюране. У Майкла был хороший шанс войти в историю, так как эти легенды были на закате карьеры, а Нанн, напротив, на пике. Тем более его стиль боя мог доставить им массу бед. Но победа над экс-чемпионом мира Сумбу Каламбаем нокаутом в первом раунде отпугнула их. Между прочим, тот нокаут был признан лучшим в 1989 году журналом The Ring.

Сумбу Каламбай и Майкл Нанн Фото: The Ring Magazine via Getty Images

Поэтому весь свой талант пришлось тратить на претендентов, которых Майкл на классе обыгрывал. Однако он утратил мотивацию и едва не проиграл Айрену Баркли, вырвав победу решением большинства судей с разрывом в один выигранный раунд. За то выступление чемпиону досталось от влиятельного промоутера Боба Арума:

«Я дал Нанну $ 1,25 млн долларов за выступление на 99 центов»

Разумеется, к сытому чемпиону подбирались фрешмены, готовые свергнуть его. И в 1991 году мир узнал про Джеймса Тони. 23-летний Тони не стеснялся статуса андердога, навязав чемпиону очень жёсткий поединок. Хотя при этом претендент заметно уступал Нанну в габаритах, но дерзости уже тогда ему было не занимать. Однако Джеймс проигрывал поединок с крупным счётом, пока не потряс Майкла в 11-м раунде, став новым чемпионом мира.

Видео доступно на канале Top Rank Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Top Rank Boxing.

С тех пор карьера Майкла Нанна начала постепенно угасать. И это несмотря на то, что ему удалось завоевать пояс WBA. Но уровень оппозиции также скатывался. Вместе с тем у него были проблемы в обычной жизни. На него в полицию жаловались девушки, которым Нанн угрожал. Поэтому неудивительно, что в 1994 году он умудрился проиграть два чемпионских боя. После тех поражений праймовый Нанн закончился, а проблемы остались.

В 1995 году Майкл признал себя банкротом. Но его бывшего промоутера Дона Кинга было не остановить, и он пожаловался в суд.

«Деньги — это хорошо, но нужно знать, как с ними обращаться. Не каждый, кто жмёт тебе руку, является твоим другом», — впоследствии признался Нанн.

После окончания боксёрской карьеры в 2002 году Майкл вляпался в крупную историю. Он заказал килограмм наркотиков за $ 200. И вместо дилера его встретил подставной полицейский. Так Нанн был пойман за руку и затем был признан виновным аж на 24 года и 4 месяца. Но впоследствии срок был сокращён до 16 лет.

Согласно данным полиции, с 1983 по 2002 год Нанн нарушил закон как минимум 28 раз. Категория нарушений была самой разной — от вождения без прав до нападения на людей. Хотя сам боец отрицал, что принимал наркотики. Однако полицейские отчёты говорили об обратном, а свидетели заявляли, что Нанн связан с наркобизнесом с 1993 года.

Но в тюрьме он принял ислам и стал вегетарианцем. Именно там он осознал свою вину за содеянное и кардинально изменился в лучшую сторону.

«Я научился играть в шахматы, много играл в домино и очень много читал. В основном позитивные вещи — книги про спорт и бизнес. Я многому научился. В мире нет денег, за которые стоило бы сидеть в тюрьме, и я сделал неправильный выбор», — заявил Нанн.

После выхода из тюрьмы в 2020 году Нанн вернулся в ринг, сразившись с известным бойцом MMA Пэтом Милетичем по правилам кикбоксинга. И по итогам четырёхраундового поединка 57-летний Майкл одолел 52-летнего противника. Жаль, что он поздно осознал, как надо было жить, и промотал не только всё состояние, а ещё и спортивную карьеру, которая могла стать великой.