Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Майкл Нанн, биография бойца, чемпион мира в среднем весе, за что оказался в тюрьме на 16 лет

Взял килограмм наркотиков у полицейского — осудили на 24 года. Глупейший боксёр в истории?
Денис Дорофеев
Майкл Нанн, биография бойца
Комментарии
Майкла Нанна избегали живые легенды бокса. Но он стал жертвой соблазнов и бездарно угробил карьеру.

28 июля 1988 года состоялся чемпионский поединок за пояс IBF в среднем весе между Майклом Нанном и Фрэнком Тейтом. Оба бойца подходили к этому бою без поражений. Статистика Нанна была 30-0, а у Тейта — 23-0.

С первых секунд ход схватки диктовал более раскованный и пластичный Нанн. Своими уклонами в стойке левши и боксёрской техникой он отдалённо напоминал Пернелла Уитакера. И дело не только в том, что его рост был 190 см, а ещё потому, что Майкл не рубился со своим визави, а игрался. Он крутился вокруг него и постоянно переигрывал его, даже у канатов, уворачиваясь в стиле признанных маэстро обороны.

Бил Льюиса и устроил ад Тайсону. Уникальный боксёр-правша, ронявший одной левой Бил Льюиса и устроил ад Тайсону. Уникальный боксёр-правша, ронявший одной левой
Всегда боялся бандитов — и погиб от их рук. Добрейший чемпион по прозвищу Гадюка Всегда боялся бандитов — и погиб от их рук. Добрейший чемпион по прозвищу Гадюка

Но Нанн не собирался доводить дело до судейского вердикта. И на последних секундах восьмого раунда он посадил Тейта ударом в печень, но Фрэнк успел подняться. Однако это только отсрочило его поражение — в девятом раунде поймавший кураж Нанн забил своего соперника так, что тот не отвечал. Поэтому легендарный Миллс Лейн остановил бой. К званию чемпиона Нанн шёл 3,5 года, в течение которых он провёл 31 поединок.

Тот триумф придал ему буст и возможность сражаться с лучшими. Речь шла о Шугаре Рэе Леонарде, Томасе Хирнсе и Роберто Дюране. У Майкла был хороший шанс войти в историю, так как эти легенды были на закате карьеры, а Нанн, напротив, на пике. Тем более его стиль боя мог доставить им массу бед. Но победа над экс-чемпионом мира Сумбу Каламбаем нокаутом в первом раунде отпугнула их. Между прочим, тот нокаут был признан лучшим в 1989 году журналом The Ring.

Сумбу Каламбай и Майкл Нанн

Сумбу Каламбай и Майкл Нанн

Фото: The Ring Magazine via Getty Images

Поэтому весь свой талант пришлось тратить на претендентов, которых Майкл на классе обыгрывал. Однако он утратил мотивацию и едва не проиграл Айрену Баркли, вырвав победу решением большинства судей с разрывом в один выигранный раунд. За то выступление чемпиону досталось от влиятельного промоутера Боба Арума:

«Я дал Нанну $ 1,25 млн долларов за выступление на 99 центов»

Разумеется, к сытому чемпиону подбирались фрешмены, готовые свергнуть его. И в 1991 году мир узнал про Джеймса Тони. 23-летний Тони не стеснялся статуса андердога, навязав чемпиону очень жёсткий поединок. Хотя при этом претендент заметно уступал Нанну в габаритах, но дерзости уже тогда ему было не занимать. Однако Джеймс проигрывал поединок с крупным счётом, пока не потряс Майкла в 11-м раунде, став новым чемпионом мира.

Видео доступно на канале Top Rank Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Top Rank Boxing.

С тех пор карьера Майкла Нанна начала постепенно угасать. И это несмотря на то, что ему удалось завоевать пояс WBA. Но уровень оппозиции также скатывался. Вместе с тем у него были проблемы в обычной жизни. На него в полицию жаловались девушки, которым Нанн угрожал. Поэтому неудивительно, что в 1994 году он умудрился проиграть два чемпионских боя. После тех поражений праймовый Нанн закончился, а проблемы остались.

В 1995 году Майкл признал себя банкротом. Но его бывшего промоутера Дона Кинга было не остановить, и он пожаловался в суд.

«Деньги — это хорошо, но нужно знать, как с ними обращаться. Не каждый, кто жмёт тебе руку, является твоим другом», — впоследствии признался Нанн.

Украинский Чапаев. Как великий боксёр Виталий Кличко стал героем анекдотов Украинский Чапаев. Как великий боксёр Виталий Кличко стал героем анекдотов
Камень против стали. 75 лет назад Рокки спас бой, ставший легендой Камень против стали. 75 лет назад Рокки спас бой, ставший легендой

После окончания боксёрской карьеры в 2002 году Майкл вляпался в крупную историю. Он заказал килограмм наркотиков за $ 200. И вместо дилера его встретил подставной полицейский. Так Нанн был пойман за руку и затем был признан виновным аж на 24 года и 4 месяца. Но впоследствии срок был сокращён до 16 лет.

Согласно данным полиции, с 1983 по 2002 год Нанн нарушил закон как минимум 28 раз. Категория нарушений была самой разной — от вождения без прав до нападения на людей. Хотя сам боец отрицал, что принимал наркотики. Однако полицейские отчёты говорили об обратном, а свидетели заявляли, что Нанн связан с наркобизнесом с 1993 года.

Отец бокса защищал короля Англии. Он придумал перчатки и правила, но умер в нищете Отец бокса защищал короля Англии. Он придумал перчатки и правила, но умер в нищете
Круче «Рокки». Де Ниро воссоздал лучшего в истории боксёра Круче «Рокки». Де Ниро воссоздал лучшего в истории боксёра

Но в тюрьме он принял ислам и стал вегетарианцем. Именно там он осознал свою вину за содеянное и кардинально изменился в лучшую сторону.

«Я научился играть в шахматы, много играл в домино и очень много читал. В основном позитивные вещи — книги про спорт и бизнес. Я многому научился. В мире нет денег, за которые стоило бы сидеть в тюрьме, и я сделал неправильный выбор», — заявил Нанн.

После выхода из тюрьмы в 2020 году Нанн вернулся в ринг, сразившись с известным бойцом MMA Пэтом Милетичем по правилам кикбоксинга. И по итогам четырёхраундового поединка 57-летний Майкл одолел 52-летнего противника. Жаль, что он поздно осознал, как надо было жить, и промотал не только всё состояние, а ещё и спортивную карьеру, которая могла стать великой.

Поделиться
Теги Бокс/ММА Профессиональный бокс •••

Заглавное фото: Holly Stein /Allsport/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022