Драма Продана. Необычное поражение украинца — судья ведёт отсчёт, но боксёр уходит!

Сегодня, 29 июля, уроженец Украины Максим Продан проведёт 23-й бой в профессиональной карьере. Боксёр с итальянским паспортом подерётся с никарагуанцем Рейнальдо Мора. Выбор соперника откровенно странный: Продан — бывший обладатель титула IBF International, а Мора проиграл 70 из 80 своих поединков. Видимо, Максиму просто подобрали откровенного джорнимена, чтобы восстановить уверенность украинского итальянца.

Ведь два последних боя Продан проиграл – причём считался фаворитом. Сначала он потерял пояс в схватке с Флорианом Марку, а потом произошёл ещё более грустный поединок. 13 мая Максим вышел на схватку с Луисом Энрике Ромеро, показатели которого не особо впечатляли (10-5-1). От Продана ожидали уверенной победы, и на первых минутах казалось, что он её обязательно добьётся. Увы, впечатление казалось обманчивым.

После неудачного первого раунда венесуэльский боксёр послушался советов тренеров и начал активно пользоваться преимуществом в габаритах. Продан продолжал активно атаковать, но его удары нечасто достигали цели. Украинский итальянец действовал слишком просто – его комбинации читались соперником заранее. Впрочем, в концовке шестого раунда Ромеро всё-таки оказался в нокдауне, пропустив отличный удар с левой.



Удачный эпизод в итоге стал роковым для Продана. После перерыва Максим бросился в яростную атаку, явно рассчитывая на досрочную победу. Однако оказалось, что Ромеро за минуту в углу успел полностью восстановиться. Больше того, венесуэлец ещё и сумел поймать оппонента мощной контратакой, впечатав несколько серий в голову экс-чемпиона. Рефери увидел, что Максима «болтает», и отсчитал тому стоячий нокдаун. К сожалению, это не помогло.

Ромеро продолжал вбивать удары в уроженца Рынхача. Продан упрямо держался на ногах и даже пытался «отстреливаться», но лишь глубже оказывался в состоянии грогги. Рефери снова объявил нокдаун и начал отсчёт, что было лишним. Оказалось, что Максим уже не готов драться: пока рефери загибал пальцы, он просто пошёл куда-то в сторону, после чего опёрся на канаты. Поражение техническим нокаутом! Будем надеяться, сегодня Продан прервёт неудачную полосу.