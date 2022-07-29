Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Максим Продан — Луис Энрике, стоячий нокдаун, поражение украинского боксёра

Драма Продана. Необычное поражение украинца — судья ведёт отсчёт, но боксёр уходит!
Александр Фролов
Максим Продан — Луис Энрике
Комментарии
Максим был фаворитом поединка, но что-то пошло не так.

Сегодня, 29 июля, уроженец Украины Максим Продан проведёт 23-й бой в профессиональной карьере. Боксёр с итальянским паспортом подерётся с никарагуанцем Рейнальдо Мора. Выбор соперника откровенно странный: Продан — бывший обладатель титула IBF International, а Мора проиграл 70 из 80 своих поединков. Видимо, Максиму просто подобрали откровенного джорнимена, чтобы восстановить уверенность украинского итальянца.

Ведь два последних боя Продан проиграл – причём считался фаворитом. Сначала он потерял пояс в схватке с Флорианом Марку, а потом произошёл ещё более грустный поединок. 13 мая Максим вышел на схватку с Луисом Энрике Ромеро, показатели которого не особо впечатляли (10-5-1). От Продана ожидали уверенной победы, и на первых минутах казалось, что он её обязательно добьётся. Увы, впечатление казалось обманчивым.

Украинский Чапаев. Как великий боксёр Виталий Кличко стал героем анекдотов Украинский Чапаев. Как великий боксёр Виталий Кличко стал героем анекдотов
Украинский гигант нокаутировал соперника простым джебом. Мощь Захожего пугает Украинский гигант нокаутировал соперника простым джебом. Мощь Захожего пугает

После неудачного первого раунда венесуэльский боксёр послушался советов тренеров и начал активно пользоваться преимуществом в габаритах. Продан продолжал активно атаковать, но его удары нечасто достигали цели. Украинский итальянец действовал слишком просто – его комбинации читались соперником заранее. Впрочем, в концовке шестого раунда Ромеро всё-таки оказался в нокдауне, пропустив отличный удар с левой.

Удачный эпизод в итоге стал роковым для Продана. После перерыва Максим бросился в яростную атаку, явно рассчитывая на досрочную победу. Однако оказалось, что Ромеро за минуту в углу успел полностью восстановиться. Больше того, венесуэлец ещё и сумел поймать оппонента мощной контратакой, впечатав несколько серий в голову экс-чемпиона. Рефери увидел, что Максима «болтает», и отсчитал тому стоячий нокдаун. К сожалению, это не помогло.

Ромеро продолжал вбивать удары в уроженца Рынхача. Продан упрямо держался на ногах и даже пытался «отстреливаться», но лишь глубже оказывался в состоянии грогги. Рефери снова объявил нокдаун и начал отсчёт, что было лишним. Оказалось, что Максим уже не готов драться: пока рефери загибал пальцы, он просто пошёл куда-то в сторону, после чего опёрся на канаты. Поражение техническим нокаутом! Будем надеяться, сегодня Продан прервёт неудачную полосу.

Поделиться
Теги Бокс/ММА Профессиональный бокс •••

Заглавное фото: Francesco Prandoni/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022