UFC 277: где смотреть бой Русского богатыря и Чёрного Зверя, онлайн-трансляция

Дата и время турнира

Турнир UFC 277 состоится в ночь на 31 июля 2022 года по московскому времени на арене American Airlines Center, Даллас, штат Техас, США. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в главном событии которого экс-чемпионка UFC Аманда Нуньес постарается взять реванш у своей обидчицы Джулианны Пеньи. В основном карде также выступят два российских бойца — Сергей Павлович и Магомед Анкалаев.

Ранние прелимы турнира UFC 277 стартуют в 1:00 по московскому времени, предварительный кард начнётся около трёх часов ночи, основной кард – в пять утра. Поединок Анкалаева начнётся не ранее 5:00, а Павловича – около 6:00.

Прямая трансляция

Посмотреть трансляцию турнира UFC 277 с поединками Павлович — Льюис и Анкалаев — Смит можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Магомед Анкалаев и Энтони Смит Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images

Полный кард турнира UFC 277

Кроме Анкалаева и Павловича, в турнире примет участие украинский боец Игорь Потеря и уроженка Казахстана Мария Агапова. Однако их поединки поставлены в ранний прелим.

Основной кард



Джулианна Пенья (чемпионка) — Аманда Нуньес (№ 1) — титульный бой в женском легчайшем весе;

Брэндон Морено (№ 1) — Кай Кара-Франс (№ 2) — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе;

Деррик Льюис (№ 5) — Сергей Павлович (№ 11) — тяжёлый вес;

Александр Пантожа (№ 4) — Алекс Перес (№ 6) — наилегчайший вес;

Магомед Анкалаев (№ 4) — Энтони Смит (№ 5) — полутяжёлый вес.

Предварительный кард



Дрю Добер — Рафаэль Алвес — лёгкий вес;

Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжёлый вес;

Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес;

Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — лёгкий вес.

Ранние прелимы



Рамиз Брахимай — Микаэль Моралес — полусредний вес;

Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес;

Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — лёгкий вес;

Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжёлый вес;

Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.

Материалы по турниру UFC 277

Прогноз на бой Анкалаев — Смит и Павлович — Льюис

Бывший чемпион M-1 Challenge Вячеслав Василевский не видит причин, почему Анкалаев может проиграть Энтони Смиту.

«Я думаю, это неконкурентный матч, учитывая уровень одного и другого [бойца]. Шансов у Смита я вообще не вижу. Он распиаренный боец. Да, у него есть бэкграунд. Но сейчас уровень Анкалаева на голову выше, чем у Смита. Если бы они встретились несколько лет назад, тогда можно было обсудить. А сейчас Магомед переедет его в одну калитку. Непонятно, какая это будет победа — будет ли она разгромной в прямом смысле нокаутом или Анкалаев будет разграмливать все раунды. Думаю, как Магомед захочет [победить], так и будет», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе и Виталий Минаков выделил сильные стороны своего бывшего спарринг-партнёра Сергея Павловича, за счёт которых он может одолеть Деррика Льюиса.

«Если Серёга продолжает работать в том же ключе, как и раньше, тогда соперник не доставит ему никаких проблем. У Павловича очень-очень жёсткий удар и хорошая выносливость. Единственное, чего ему не хватало, это уверенности в себе. Он очень долго готовит удар. Я думаю, что здесь преимущество на стороне Сергея в плане молодости, физической силы, желания к победе.

А Льюис — уже ветеран, но показывает яркие поединки. Он всё равно очень опасен — в последний момент он может нанести очень неожиданный удар. Но Серёга всё-таки предпочтительнее выглядит», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.