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Фёдор Емельяненко — Дэн Хендерсон, как прошёл бой, нокаут, видео

Американец избил Фёдора и дал важное наставление. Емельяненко следует ему до сих пор
Евгений Нарижный
Как Фёдор проиграл нокаутом Хендерсону
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Мы все должны благодарить Дэна Хендерсона за его совет Последнему Императору.

В карьере Фёдора Емельяненко случалось не так много поражений – Последний Император уступил лишь шесть раз в 46 поединках. Половину из этих неудач Фёдор потерпел чуть больше, чем за один год – с июня 2010-го по июль 2011-го.

Серия из трёх поражений – худшее, что случалось в карьере российского бойца. Сначала он проиграл Фабрисиу Вердуму – бразилец задушил Фёдора треугольником за минуту и девять секунд. Затем Емельяненко не справился с Бигфутом Силвой, когда пришлось вмешаться врачам, а довершил серию нокаут от Дэна Хендерсона 30 июля – ровно 11 лет назад.

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Бойцы устроили открытую рубку, и поединок мог завершиться в пользу любой из сторон. В конце первого раунда казалось, что к победе ближе Фёдор: несколькими размашистыми ударами он уронил Хендо на канвас, после чего набросился с добиваниями.

Финишировать Дэна не получилось – американец ловко перевернул Емельяненко, и вот уже он молотит по россиянину со спины. Последний Император попытался улучшить позицию, но сделал только хуже и съел ещё несколько ударов от Хендерсона. Они оказались такими тяжёлыми, что Хёрб Дин быстро остановил поединок и зафиксировал технический нокаут на отметке 4:12. Бой, который выглядел опасным для обоих соперников, в итоге получился избиением – Хендерсон прилично поколотил Емельяненко.

Права на видео принадлежат Showtime. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Showtime Sports.

После поединка Емельяненко не хотел обвинять судью в ранней остановке, – по его словам, Дин просто не хотел, чтобы он получил тяжёлую травму. Фёдор также рассказал, что шепнул ему на ухо Хендерсон. «Просил не останавливаться, не прекращать бои. И очень благодарил за бой, говорил, тоже следил за карьерой моей», – поделился Последний Император.

Похоже, Фёдор внял совету старшего товарища (Хендерсону уже 51. – Прим. «Чемпионата»). Емельяненко планировал закончить со спортом в 2012-м, но передумал и теперь полон рвения взять реванш у Райана Бейдера. Оправдана ли такая вера в себя, покажет время, но, если Последний Император возьмёт пояс Bellator и завершит карьеру, красивее финала придумать будет сложно.

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Теги Бокс/ММА Bellator Фёдор Емельяненко •••

Заглавное фото: Josh Hedges/Forza LLC/Forza LLC via Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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