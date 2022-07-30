Ещё один гениальный чеченец с паспортом Канады? Волк разбил ветерана бокса за 65 секунд

В пятницу, 29 июля, в Монреале прошёл вечер бокса, в котором принял участие канадский боец чеченского происхождения Артур Биярсланов. Ему противостоял 34-летний представитель Буркина-Фасо Иссуф Кинда.
Для Чеченского волка это был 11-й поединок в профессиональной карьере. Уроженец Республики Дагестан переехал вместе со своёй семьёй в Канаду в возрасте 10 лет. За 17 лет проживания в Северной Америке Артур успел получить канадское гражданство и стать лидером национальной сборной по боксу.
В 2015 году Биярсланов стал первым канадским чемпионом Панамериканских игр с 1976 года. И год спустя он был единственным канадцем, принявшим участие в Олимпийских играх. Артур вылетел во втором круге, уступив будущему бронзовому призёру Артёму Арутюняну из Германии.
А в декабре 2018 года Биярсланов начал профессиональную карьеру. За 3,5 года выступлений он набил впечатляющие 10-0 с восемью нокаутами. Несмотря на лёгкую весовую категорию, он отличается агрессивной силовой манерой ведения боя, которая напоминает его соотечественника и старшего товарища Артура Бетербиева.
Артур Биярсланов
Фото: Alex Menendez/Getty Images
В бою с Иссуфом Киндой это проявилось в полной мере. Сначала Артур пристреливался к своему визави, преследуя того по пятам. Однако игры в кошки-мышки не затянулись надолго, и после первой успешной атаки Волка поединок закончился досрочно. Биярсланов осыпал африканца градом ударов. Решающим панчем стал левый хук в корпус, после которого последовал замах. Именно после того взмаха руки африканец присел у канатов и больше не вставал.
Видимо, устрашающая мощь Чеченского волка впечатлила его настолько, что африканский ветеран решил сберечь себя до лучших времён. В итоге Артур затратил на победу всего лишь 65 секунд. Он разобрался быстрее, чем Бетербиев с Джо Смитом-младшим в последнем бою.
Кажется, он давно перерос уровень нынешней оппозиции. Пора переходить на следующий левел сложности. Иначе Биярсланов не сможет далеко продвинуться. Хотя пример с поздним раскрытием Бетербиева говорит об обратном.
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