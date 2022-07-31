Дайте Анкалаеву титульник! Россиянин отправил в больницу американскую легенду

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе, штат Техас, США, состоится турнир UFC 277, в главном событии которого Джулианна Пенья проведёт защиту титула в легчайшем весе против Аманды Нуньес. В мейн-карде ивента Магомед Анкалаев встретился с Энтони Смитом – победитель должен стать претендентом на чемпионский бой в полутяжёлом весе.

Анкалаев идёт на серии из восьми побед подряд. В предыдущем поединке россиянин провёл пять раундов с Тьяго Сантосом и выиграл единогласным решением судей. Единственное поражение в карьере он потерпел от Пола Крэйга в дебютной схватке в UFC – тогда Магомед попался в треугольник шотландца и постучал на последней секунде третьего раунда.

Российский боец занимает четвёртое место в рейтинге полутяжей, а Энтони Смит располагается строчкой ниже. Американец дебютировал в UFC в 2013-м, а стабильно выступает в промоушене Даны Уайта с 2016-го. Смит уже доходил до чемпионского боя, но проиграл Джону Джонсу – поединок запомнился нелегальным ударом коленом в голову, после которого Энтони не отказался от продолжения.

Бойцы начали крайне осторожно, в первую минуту они нанесли лишь по одному кику. Анкалаев и Смит обменивались редкими ударами, пытаясь поймать друг друга. В середине раунда публика начала гудеть. Поединок действительно не выглядел зрелищным, но смотреть на эти шахматы было интересно. В конце раунда Смит улёгся на канвас и пригласил Магомеда – тот лишь обстреливал соперника лоу-киками. Первый раунд получился близким – непонятно, кто мог его забрать.

Смит здорово проявлял себя в стойке – он попал в челюсть Анкалаева в первом раунде и огрызался в начале второго. Но всё же Энтони понимал, что в партере шансов больше, поэтому прошёл в ноги в поисках тейкдауна. Американец прилип к сопернику – в итоге Анкалаев оказался сверху и начал наносить удары. Магомед так мощно бил по голове Смита, хаммерфистами, что судья решил поскорее остановить бой. Могло показаться, что рефери поспешил, но в такие моменты лучше сохранить здоровье бойца, который не был способен полноценно защищаться.

Позже выяснилось, что Смит получил перелом ноги после лоу-кика от Магомеда. Непонятно, как он вообще продолжил схватку, но теперь Анкалаев – легитимный претендент на титул. Дана Уайт обещал, что именно победитель этого поединка подерётся с Иржи Прохазкой. Мы надеемся, что так и будет, но пока непонятно, сдержит ли босс UFC слово – всё-таки в полутяжёлом весе слишком много интересных вариантов для титульника.