Чёрный зверь оскорбил россиян. Павлович наказал его менее чем за минуту. Видео

Утром 31 июля по московскому времени, в Далласе, штат Техас, проходит турнир UFC 277. В рамках основного карда встречались россиянин Сергей Павлович и один из самых опасных нокаутёров лиги Деррик Льюис. Павлович взобрался на 11-ю строчку рейтинга благодаря победе над Шамилем Абдурахимовым. Таким образом, его статистика выступлений в американской лиге — 3-1.

А Деррика Льюиса продолжают использовать в роли трамплина. После безвольного проигрыша в титульном бою Сирилу Гану руководство лиги даёт американцу в соперники перспективных бойцов с конца топ-15. Сначала ему противостоял Крис Докос, которого Льюис уверенно переехал в первом раунде. Затем он сенсационно проиграл австралийцу Таю Туивасе в начале этого года. Так что ещё одно поражение могло серьёзно подпортить его положение в UFC.

Фаворитом боя считался более молодой и свежий Павлович. Но Льюису не впервой быть в роли андердога. Тем более у него богатый опыт апсетов. Поэтому он пытался залезать в голову Сергея ещё на пресс-конференции, когда сказал, что не смотрел ни одного его боя. А потом позволил себе резкое высказывание в адрес россиян и немцев, заявив, что они «рождаются уже со свастикой». Поэтому для Павловича этот поединок стал принципиальным.

Бой начался с разведки, которая затянулась чуть более 30 секунд. Сергей прижимал Льюиса к сетке, и именно он пошёл первым в атаку. В результате размена ударами Павлович потряс Чёрного Зверя правым хуком в челюсть, от которого американца повело. Дальше работал только наш боец, осыпавший Деррика градом ударов. И рефери Дэн Мираглиотта остановил избиение через 55 секунд после начала поединка.

Права на видео принадлежат UFC Russia. Посмотреть ролик можно в паблике VK UFC Russia.

Льюис возмущался из-за остановки, но Мираглиотта напоминал ему, что он вмешается, если Зверь не будет защищаться. Что и случилось. Павлович указал американцу, что незнание оппонента не освобождает от ответственности. Как и то, что он позволил себе мерзкое высказывание в адрес россиян. Заодно наш боец отомстил ему за Александра Волкова. Для Чёрного Зверя это уже третье поражение в последних четырёх боях. Наконец-то он стал тем, кем на самом деле всегда являлся — переоценённым панчером и гейткипером.

Павловичу досталась большая порция свиста от техасской публики, которая яро топила за своего любимчика. Никого так сильно не освистывали, как Сергея. Ну ничего, только так куются большие победы. Зато среди зрителей был Майк Тайсон, который точно получил удовольствие от такого мордобоя. Не исключено, что Железный Майк и Павлович пересекутся в подтрибунке. Тем более, россиянин в флеш-интервью задал вопрос: «Майк, как тебе мой бокс?».