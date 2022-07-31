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Сергей Павлович — Деррик Льюис, итоги боя, видео поединка, UFC 277

Илья Муромец наказал американского Соловья-Разбойника. Павлович выбил из Льюиса русофобию
Александр Фролов
Сергей Павлович — Деррик Льюис
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Пудовые кулаки Сергея — отличное лекарство от грязных заявлений.

Турнир UFC 277 сложился для российских спортсменов как нельзя лучше. Магомед Анкалаев и Сергей Павлович одержали уверенные победы, не позволив поединкам пройти всю дистанцию. Но если успех дагестанца был ожидаемым, то Павлович преподнёс приятный сюрприз. Москвич сумел быстро и красиво расправиться с самим Дерриком Льюисом – самым страшным нокаутёром в истории UFC. На весь бой ушло 55 секунд.

Права на видео принадлежат UFC Russia. Посмотреть ролик можно в паблике VK UFC Russia.

Да, многие посчитали досрочную остановку спорной, однако это разговоры «для бедных». 30-летний россиянин вбил в голову Чёрного Зверя десяток мощнейших ударов и повалил – что ещё нужно было для остановки? Верность действий рефери Дэна Мираглиотты признал даже Дана Уайт. Таким образом, Павлович нокаутировал американца по всем правилам. И в очередной раз доказал, насколько точно соответствует образу русского богатыря Ильи Муромца.

Давайте вспомним, как вёл себя Льюис перед боем. Темнокожий великан откровенно русофобски назвал всех россиян «обладателями свастик с рождения», заявил, что ничего не знает про Павловича, и вообще вёл себя максимально некрасиво. Несмотря на громадную физическую силу, Льюис на протяжении всей карьеры не стесняется грязных и даже подлых трюков. Чего стоит только скандальный плевок в еду Алексея Олейника! Деррик – настоящий Соловей-разбойник.

А вот Павлович вообще не любит говорить лишнее. Никаких оскорблений от него не услышать: хотя Сергей уважает журналистов и охотно с ними общается, его слова всегда максимально корректны. Даже на откровенную грязь от Льюиса россиянин отреагировал абсолютно спокойно. И не позволил выбить себя из колеи – а ведь именно этого добивался коварный Чёрный Зверь. Но у него ничего не получилось.

Чёрный Зверь оскорбил россиян. Павлович наказал его менее чем за минуту. Видео Чёрный Зверь оскорбил россиян. Павлович наказал его менее чем за минуту. Видео
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Сергей вышел на поединок не только молчаливым, но и максимально хладнокровным. Наш богатырь действовал расчётливо: даже ввязываясь в размены, он работал с умом. Как итог – точнейшие попадания пудовых кулаков по голове Льюиса и нокаут. Хочется надеяться, что подобный исход станет уроком для слишком болтливого Чёрного Зверя. Впрочем, Павловича это волновать уже не должно – он идёт дальше.

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