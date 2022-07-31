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UFC 277: Магомед Анкалаев — Энтони Смит, почему Анкалаеву не дают бой за пояс, результат поединка

Скромный гений из Дагестана. Анкалаев научит UFC давать пояса без скандала
Евгений Нарижный
Почему Анкалаеву не дают бой за пояс
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Но Дана Уайт будет всеми силами задвигать Магомеда.

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе, штат Техас, США, состоялся турнир UFC 277, в главном событии которого Джулианна Пенья уступила титул в легчайшем весе Аманде Нуньес. В мейн-карде ивента Магомед Анкалаев победил Энтони Смита. Победа стала для российского бойца девятой подряд.

Анкалаев занял второе место в истории полутяжёлого веса UFC по этому показателю – выше только Джон Джонс, у которого 17 успешных поединков кряду. Находясь на четвёртой строчке дивизиона, Магомед победил пятого в рейтинге. До Смита из рейтинговых бойцов он одолел Тиаго Сантоса (5-й на момент схватки), Волкана Оздемира (8-й) и Никиту Крылова (8-й). Магомед поступательно шёл к поясу, но вряд ли он получит право подраться за титул после очередной уверенной победы.

Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев

Фото: vk.com/ufc

Когда поединок Анкалаева и Смита анонсировали, Дана Уайт обещал, что победитель побьётся за пояс. Однако на пресс-конференции после турнира босс жирно намекнул, что всё изменилось. Один из журналистов процитировал Дане вопрос Магомеда, которым он задался в октагоне сразу после боя, и Уайт довольно резко на него отреагировал. «Окей, давайте посмотрим. «Что я должен сделать, чтобы подраться за пояс?». Он был четвёртым номером и подрался с пятым. Это простая математика, как это всё работает. Он близок. Близок», – заявил президент промоушена.

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Российский боец близок к титульнику уже давно, поэтому слова Даны не звучат обнадёживающе. Для Уайта намного выгоднее свести Иржи Прохазку с Гловером Тейшейрой – реванш после первого супербоя заинтересует многих. Как и «Битва за Европу» против Яна Блаховича, пусть поляк и не заслужил титульник после одной случайной победы над Александаром Ракичем.

Эти схватки принесут больше денег просто потому, что Анкалаев не любит трэш-ток: он не наезжает на оппонентов в «Твиттере», не устраивает перформансы на дуэли взглядов и не делает громких вызовов. Всё, что умеет Магомед, – круто драться. Анкалаев – гений смешанных единоборств, но в UFC этого бывает недостаточно, чтобы примерить пояс.

Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев

Фото: vk.com/ufc

Уайту нужен медийный чемпион с ярким образом. Сейчас в полутяжёлом весе правит именно такой персонаж – Чешский самурай Прохазка так хорош в работе с фанатами, что заслужил бой за пояс после двух ярких побед. Дана наверняка не захочет сводить Иржи и Анкалаева прямо сейчас. Очевидно, что из всех топов дивизиона у Магомеда больше всего шансов остановить чеха, а заодно денежные транши, которые поступают на счёт Уайта благодаря его поединкам.

Но если Анкалаев продолжит побеждать, у руководства UFC не останется выбора, кроме как позволить ему побиться за заветный ремень. Пока Прохазка и Тейшейра разбираются в реванше, Магомед мог бы подраться с Яном Блаховичем – в случае уверенной победы над недавним чемпионом сомнений и отговорок не останется ни у кого.

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