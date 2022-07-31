Скромный гений из Дагестана. Анкалаев научит UFC давать пояса без скандала

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе, штат Техас, США, состоялся турнир UFC 277, в главном событии которого Джулианна Пенья уступила титул в легчайшем весе Аманде Нуньес. В мейн-карде ивента Магомед Анкалаев победил Энтони Смита. Победа стала для российского бойца девятой подряд.

Анкалаев занял второе место в истории полутяжёлого веса UFC по этому показателю – выше только Джон Джонс, у которого 17 успешных поединков кряду. Находясь на четвёртой строчке дивизиона, Магомед победил пятого в рейтинге. До Смита из рейтинговых бойцов он одолел Тиаго Сантоса (5-й на момент схватки), Волкана Оздемира (8-й) и Никиту Крылова (8-й). Магомед поступательно шёл к поясу, но вряд ли он получит право подраться за титул после очередной уверенной победы.

Магомед Анкалаев Фото: vk.com/ufc

Когда поединок Анкалаева и Смита анонсировали, Дана Уайт обещал, что победитель побьётся за пояс. Однако на пресс-конференции после турнира босс жирно намекнул, что всё изменилось. Один из журналистов процитировал Дане вопрос Магомеда, которым он задался в октагоне сразу после боя, и Уайт довольно резко на него отреагировал. «Окей, давайте посмотрим. «Что я должен сделать, чтобы подраться за пояс?». Он был четвёртым номером и подрался с пятым. Это простая математика, как это всё работает. Он близок. Близок», – заявил президент промоушена.

Российский боец близок к титульнику уже давно, поэтому слова Даны не звучат обнадёживающе. Для Уайта намного выгоднее свести Иржи Прохазку с Гловером Тейшейрой – реванш после первого супербоя заинтересует многих. Как и «Битва за Европу» против Яна Блаховича, пусть поляк и не заслужил титульник после одной случайной победы над Александаром Ракичем.

Эти схватки принесут больше денег просто потому, что Анкалаев не любит трэш-ток: он не наезжает на оппонентов в «Твиттере», не устраивает перформансы на дуэли взглядов и не делает громких вызовов. Всё, что умеет Магомед, – круто драться. Анкалаев – гений смешанных единоборств, но в UFC этого бывает недостаточно, чтобы примерить пояс.

Магомед Анкалаев Фото: vk.com/ufc

Уайту нужен медийный чемпион с ярким образом. Сейчас в полутяжёлом весе правит именно такой персонаж – Чешский самурай Прохазка так хорош в работе с фанатами, что заслужил бой за пояс после двух ярких побед. Дана наверняка не захочет сводить Иржи и Анкалаева прямо сейчас. Очевидно, что из всех топов дивизиона у Магомеда больше всего шансов остановить чеха, а заодно денежные транши, которые поступают на счёт Уайта благодаря его поединкам.

Но если Анкалаев продолжит побеждать, у руководства UFC не останется выбора, кроме как позволить ему побиться за заветный ремень. Пока Прохазка и Тейшейра разбираются в реванше, Магомед мог бы подраться с Яном Блаховичем – в случае уверенной победы над недавним чемпионом сомнений и отговорок не останется ни у кого.