Однажды Махачев вышел на бой с флагом Польши. Почему Ислам бился не за Россию?

22 октября в Абу-Даби, ОАЭ, Ислам Махачев проведёт поединок за чемпионский пояс в лёгком весе против Чарльза Оливейры. Российский боец идёт на серии из 10 побед подряд и считается фаворитом в предстоящей схватке. В течение всей карьеры Ислам представлял Россию, а на некоторые поединки даже выходил с триколором. Однако один бой может вызвать вопросы – на него Махачев вышел не с бело-сине-красным, а с красно-белым полотном.

Перед вторым боем в профессионалах на турнире M-1 Selection Ukraine ученик Абдулманапа Нурмагомедова зашёл в ринг с флагом Польши на спине. При этом его соотечественники и товарищи, Хабиб Нурмагомедов и Рустам Хабилов, которые тоже выступали на этом ивенте, обошлись без какой-либо государственной символики при выходе.

После того как Махачев дошёл с польским флагом до ринга, он разобрался с соперником Тенгизом Хучуа за 30 секунд. Ислам ловко уронил соперника на канвас и несколько раз точно попал ему по голове, после чего бой остановили. На объявлении победителя друг Хабиба тоже взял флаг Польши. Но какое отношение эта республика имеет к Махачеву?

Права на видео принадлежат M-1.

Всё просто – в тот момент Ислам был членом польского бойцовского клуба Cobra. На бой он вышел с флагом, на котором была нанесена символика клуба. Ни до, ни после Махачев не появлялся в клетке с флагом этой страны – вероятно, его пребывание в БК Cobra было недолгим. Хабиб и Рустам Хабилов входили в состав украинского клуба «Добро» – они с флагом Польши и каким-либо другим не появлялись.

Сегодня Ислам точно и без оговорок представляет Россию. Он не выходит в клетку с флагом этой страны, но во время первого боя Махачева в UFC триколором размахивал радостный Абдуламанап Нурмагомедов. Уже через три месяца боец может стать четвёртым чемпионом промоушена из России, и к этой позиции он шёл долгих 10 лет – 1 августа 2012 года Ислам дебютировал в профессионалах.