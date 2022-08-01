Трусоватого Иранского Халка отлупил Казахский Титан. Бодибилдера снова бросит семья? Видео

Бои фриков и просто непрофессиональных спортсменов плотно заняли свою нишу не только в России, но и в мире. Вот и дубайские шейхи решили организовать поединок двух громадных парней, далёких от единоборств. Если точнее — боксёрский поединок между Иранским Халком и Казахским Титаном, которых «в миру» зовут Саджад Гариби и Алмат Джуманов соответственно. Дистанцию боя ограничили четырьмя раундами, хотя хватило и одного.

Иранский Халк значительно более известен, нежели его первый оппонент в боксе. Если силач Джуманов популярен в основном на родине, то про Гариби слышали практически во всём мире. Правда, репутация Халка при этом не самая положительная: сначала его просто обвиняли в излишней любви к графическим редакторам, благодаря которым у иранца «появлялись» дополнительные габариты. А потом произошла и вовсе неприятная история.

Гариби вызвал на бой популярного бодибилдера Мартина Форда. В отличие от Халка, британец – настоящий атлет: у него немало успехов в бодибилдинге, и выглядит он реально грозно. К сожалению, схватки так и не случилось: на дуэли взглядов иранец откровенно струсил, а потом и вовсе полетел на пол после толчка Форда. Произошедшее нанесло Гариби настоящую душевную травму – он отказался от боя.



Сначала от него отвернулись родители, шокированные трусостью сына. Потом на Халка посыпались жёсткие оскорбления в социальных сетях и от него отвернулись немногочисленные рекламодатели. Иранец даже решился сходить на местное телевидение, где немедленно разрыдался. Ему пришлось принимать успокоительные, но постепенно Гариби примирился с родителями — и даже решился на бой с Казахским Титаном.

К сожалению, сам поединок получился откровенно «никаким». И Титан, и Халк показали практически полное отсутствие боксёрских навыков. Однако точнее и сильнее бил всё-таки казахский спортсмен, довольно быстро опрокинувший соперника на канвас. Победа техническим нокаутом снова подчеркнула, что иранскому великану не стоит заниматься спортом. Пиарить себя через социальные сети ему удаётся куда лучше. И тогда семья точно не бросит снова.