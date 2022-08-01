«Все слухи — ложь и провокация». Александр Емельяненко не сдаётся и рвётся в бой!

Последний день июля ознаменовался странными слухами про Александра Емельяненко. Сразу несколько изданий опубликовали «заявление» бойца, где говорилось о решении Александра окончательно повесить перчатки на гвоздь. Кстати, текст вполне реальный – только от 2012 года, когда Емельяненко действительно задумался о завершении карьеры. На следующее утро боец с возмущением опроверг данную новость на своём YouTube-канале.

«СМИ выпустили информацию, а другие, не проверив её, перепечатали. Весь интернет забит информацией, что я завершил карьеру, якобы с какими-то травмами. Всё это ложь и провокация, это печатает желтая пресса, чтобы поднять себе рейтинг и обратить на себя внимание. У меня есть верифицированные аккаунты в соцсетях. Прежде чем что-то напечатать – проверяйте информацию», — заявил Емельяненко.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему некоторые всё-таки поверили в «уход» Александра? Конечно, определённую почву дали последние сложности в жизни брата Фёдора. Не секрет, что 40-летний Емельяненко-младший сейчас находится в Екатеринбурге, где медленно возвращает себе былые спортивные кондиции после серьёзного «загула». Здоровье Александра чуть пошатнулось, но говорить о завершении карьеры нет смысла. Боец полон сил и боевого настроения.

Емельяненко максимально упорно тренируется – новые видео из спортивного зала появляются едва ли не каждый день. Александр бегает, прыгает на скакалке, бьёт по лапам и даже проводит борцовские спарринги с Иваном Штырковым. Да, многим кажется, что Емельяненко немного «раскоординирован» — до полного восстановления ещё далеко. Но при наличии должного желания боец точно вернётся в оптимальную форму.

У Александра много недостатков – но с боевым характером у него проблем нет. В этом он удивительно похож на брата Фёдора, которого сложности тоже только закаляют. Несмотря на все сложности, Емельяненко обязательно вернётся в спорт. Сдаваться он точно не будет – это не в его принципах. Как сложится поединок Александра с Дациком или с новым соперником, уже другой вопрос. Но даже сам выход на бой станет для Емельяненко-младшего успехом.