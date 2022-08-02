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Андрей Орловский — Маркус Лима, когда бой, карьера белорусского бойца, Орловский — Емельяненко

Орловский дерётся в 7 раз чаще Фёдора — и побеждает. Емельяненко стоит равняться на него
Александр Фролов
Андрей Орловский — Маркус Лима
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Андрей провёл больше боёв, чем Последний император. Но «сохранился» лучше.

Звание самого неувядающего ветерана смешанных единоборств точно нужно учредить ради Андрея Орловского. 29 октября белорус проведёт поединок против ещё одного «зубра» — Маркуса Рожерио Лимы. Для 43-летнего Питбуля бой станет уже третьим за календарный год, что представляет собой вполне солидный показатель даже для молодых спортсменов. Тем более что Орловский дерётся не где-нибудь во второсортных промоушенах, а уже восьмой год держится в UFC.

Мало того, Андрей идёт на серии из четырёх побед решениями — просто фантастика! Орловский соглашается выходить даже на коротком уведомлении, что не мешает ему добиваться успеха. Из семи последних поединков Питбуля только один завершился досрочно: этот парень точно знает, как сохранить выносливость в откровенно «пожилом» для бойца возрасте. Более того, белорус продолжает прогрессировать!

В 2019 году Андрей проиграл четыре поединка подряд, пусть один из них и признали несостоявшимся. Казалось, Орловскому стоит красиво завершить карьеру: на «финиш» аккуратно намекал и Дана Уайт. Но Питбуль предпочёл изменить свой стиль, начал тщательнее выстраивать геймплан и вскоре выбрался на победную полосу. Да, зрелищности стало меньше, зато результаты снова оказались первоклассными.

И тут хочется провести параллель с главным обидчиком Орловского — Фёдором Емельяненко. Общие достижения россиянина, конечно, выглядят куда значительнее, но «осень» своей карьеры Питбуль проводит намного ярче. С 2020 года Емельяненко провёл только один бой, на счету Андрея — семь поединков. Вдобавок Последний император выступает в Bellator: промоушене, который отстаёт от UFC во всех компонентах.

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Американец избил Фёдора и дал важное наставление. Емельяненко следует ему до сих пор Американец избил Фёдора и дал важное наставление. Емельяненко следует ему до сих пор

Уже много лет Фёдор слишком трепетно относится к соперникам. Легендарный россиянин готов драться только с избранными: например, сейчас ему нужен только реванш с Райаном Бейдером, и свой простой Емельяненко не интересует. А вот Орловский готов выходить всегда и везде, что точно отличает Питбуля от Последнего императора. Впрочем, в историю ММА оба ветерана вписали себя уже давно. Причём «золотыми» буквами.

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