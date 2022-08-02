Орловский дерётся в 7 раз чаще Фёдора — и побеждает. Емельяненко стоит равняться на него

Звание самого неувядающего ветерана смешанных единоборств точно нужно учредить ради Андрея Орловского. 29 октября белорус проведёт поединок против ещё одного «зубра» — Маркуса Рожерио Лимы. Для 43-летнего Питбуля бой станет уже третьим за календарный год, что представляет собой вполне солидный показатель даже для молодых спортсменов. Тем более что Орловский дерётся не где-нибудь во второсортных промоушенах, а уже восьмой год держится в UFC.
Мало того, Андрей идёт на серии из четырёх побед решениями — просто фантастика! Орловский соглашается выходить даже на коротком уведомлении, что не мешает ему добиваться успеха. Из семи последних поединков Питбуля только один завершился досрочно: этот парень точно знает, как сохранить выносливость в откровенно «пожилом» для бойца возрасте. Более того, белорус продолжает прогрессировать!
В 2019 году Андрей проиграл четыре поединка подряд, пусть один из них и признали несостоявшимся. Казалось, Орловскому стоит красиво завершить карьеру: на «финиш» аккуратно намекал и Дана Уайт. Но Питбуль предпочёл изменить свой стиль, начал тщательнее выстраивать геймплан и вскоре выбрался на победную полосу. Да, зрелищности стало меньше, зато результаты снова оказались первоклассными.
И тут хочется провести параллель с главным обидчиком Орловского — Фёдором Емельяненко. Общие достижения россиянина, конечно, выглядят куда значительнее, но «осень» своей карьеры Питбуль проводит намного ярче. С 2020 года Емельяненко провёл только один бой, на счету Андрея — семь поединков. Вдобавок Последний император выступает в Bellator: промоушене, который отстаёт от UFC во всех компонентах.
Уже много лет Фёдор слишком трепетно относится к соперникам. Легендарный россиянин готов драться только с избранными: например, сейчас ему нужен только реванш с Райаном Бейдером, и свой простой Емельяненко не интересует. А вот Орловский готов выходить всегда и везде, что точно отличает Питбуля от Последнего императора. Впрочем, в историю ММА оба ветерана вписали себя уже давно. Причём «золотыми» буквами.
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