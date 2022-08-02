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Эксклюзивное интервью с Вадимом Немковым — о Bellator, UFC, Иржи Прохазке, Магомеде Анкалаеве, Сергее Павловиче

«Если надо будет, соглашусь». Немков готов на бой с Анкалаевым — осталось перейти в UFC
Евгений Нарижный
Эксклюзивное интервью с Вадимом Немковым
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Чемпион Bellator рассказал, в каком случае он окажется в промоушене Даны Уайта.

Последний в данный момент поединок Вадима Немкова состоялся в апреле 2022-го – в финале Гран-при полутяжей российский чемпион встретился с бывшим бойцом UFC Кори Андерсоном. Победителя не выявили – в конце третьего раунда соперники столкнулись головами, и из-за инцидента бой признали несостоявшимся. Вадим сохранил пояс, но обещанный миллион за победу разыграют ещё раз.

«Чемпионат» поговорил с Немковым о прогрессе в переговорах по реваншу, желании подраться с Иржи Прохазкой в UFC и теоретической возможности боя с Магомедом Анкалаевым.

Вадим Немков и Кори Андерсон

Вадим Немков и Кори Андерсон

Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

– Как продвигается организация реванша с Кори Андерсоном?
– Пока информации никакой нет по бою. Тренируюсь, набираю форму, ни даты, ничего нет.

– В последнее время Bellator не позволяет бойцам из России быть претендентами на пояс. Не знаете, не смягчается ли ситуация в этом отношении?
– Я уже чемпион, и я знаю, что Толе Токову тоже обещали скоро титульный бой, осенью. Он сейчас занимается визой, у него закончилась. Так что все ждём.

– Есть ли сейчас реальная возможность подписаться в UFC?
– Пока такой возможности нет, потому что у меня ещё контракт с Bellator. Надо закончить здесь обязательства, а потом думать дальше.

– После истечения контракта у вас есть желание там себя попробовать?
– Да, желание есть.

– Что для этого нужно?
– Ничего не надо, просто переговоры провести. У кого условия лучше будут, туда и пойдём.

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– В случае перехода хотели бы сразу подраться против Прохазки? Взять реванш.
– Конечно, это идеальный вариант. У меня есть проигрыш ему. Он сейчас чемпион UFC, мне было бы очень интересно с ним сразу подраться.

– Как вам победа Анкалаева над Смитом в UFC? Впечатлил ли Магомед?
– Он работал в своей манере, аккуратно. Они особо не зарубались, он переиграл просто соперника. Потом сказали, что Смит получил травму. Я думаю, из-за этого он пошёл бороться, и Магомед победил.

– Как считаете, он должен получить бой за пояс после Смита?
– Не знаю, это на усмотрение UFC. Там же есть Ян Блахович. Магомед – не знаю, они оба достойны.

Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

– Если представить, что вы придёте в UFC и вам предложат не титульный бой с Анкалаевым, согласитесь?
– Если организации надо будет так, то соглашусь, конечно.

– Что думаете о победе Сергея Павловича над Дерриком Льюисом? Американец перед боем наговорил много гадостей.
– Хорошую работу проделал, победил Льюиса на его же поле. Пошёл, попал и добил – молодец.

– Как считаете, остановка судьёй была ранней?
– Я считаю, нет. Судье видно, когда он рядом с бойцами находится. По глазам видно, попал – не попал, в каком состоянии человек. Может, покажется, что ранняя остановка была, но судье виднее.

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