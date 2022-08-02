«Если надо будет, соглашусь». Немков готов на бой с Анкалаевым — осталось перейти в UFC

Последний в данный момент поединок Вадима Немкова состоялся в апреле 2022-го – в финале Гран-при полутяжей российский чемпион встретился с бывшим бойцом UFC Кори Андерсоном. Победителя не выявили – в конце третьего раунда соперники столкнулись головами, и из-за инцидента бой признали несостоявшимся. Вадим сохранил пояс, но обещанный миллион за победу разыграют ещё раз.
«Чемпионат» поговорил с Немковым о прогрессе в переговорах по реваншу, желании подраться с Иржи Прохазкой в UFC и теоретической возможности боя с Магомедом Анкалаевым.
Вадим Немков и Кори Андерсон
Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images
– Как продвигается организация реванша с Кори Андерсоном?
– Пока информации никакой нет по бою. Тренируюсь, набираю форму, ни даты, ничего нет.
– В последнее время Bellator не позволяет бойцам из России быть претендентами на пояс. Не знаете, не смягчается ли ситуация в этом отношении?
– Я уже чемпион, и я знаю, что Толе Токову тоже обещали скоро титульный бой, осенью. Он сейчас занимается визой, у него закончилась. Так что все ждём.
– Есть ли сейчас реальная возможность подписаться в UFC?
– Пока такой возможности нет, потому что у меня ещё контракт с Bellator. Надо закончить здесь обязательства, а потом думать дальше.
– После истечения контракта у вас есть желание там себя попробовать?
– Да, желание есть.
– Что для этого нужно?
– Ничего не надо, просто переговоры провести. У кого условия лучше будут, туда и пойдём.
– В случае перехода хотели бы сразу подраться против Прохазки? Взять реванш.
– Конечно, это идеальный вариант. У меня есть проигрыш ему. Он сейчас чемпион UFC, мне было бы очень интересно с ним сразу подраться.
– Как вам победа Анкалаева над Смитом в UFC? Впечатлил ли Магомед?
– Он работал в своей манере, аккуратно. Они особо не зарубались, он переиграл просто соперника. Потом сказали, что Смит получил травму. Я думаю, из-за этого он пошёл бороться, и Магомед победил.
– Как считаете, он должен получить бой за пояс после Смита?
– Не знаю, это на усмотрение UFC. Там же есть Ян Блахович. Магомед – не знаю, они оба достойны.
Магомед Анкалаев
Фото: Carmen Mandato/Getty Images
– Если представить, что вы придёте в UFC и вам предложат не титульный бой с Анкалаевым, согласитесь?
– Если организации надо будет так, то соглашусь, конечно.
– Что думаете о победе Сергея Павловича над Дерриком Льюисом? Американец перед боем наговорил много гадостей.
– Хорошую работу проделал, победил Льюиса на его же поле. Пошёл, попал и добил – молодец.
– Как считаете, остановка судьёй была ранней?
– Я считаю, нет. Судье видно, когда он рядом с бойцами находится. По глазам видно, попал – не попал, в каком состоянии человек. Может, покажется, что ранняя остановка была, но судье виднее.
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