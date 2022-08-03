Головкина дважды обокрали с Канело или это выдумки казахских фанатов? Разбираемся вместе

17 сентября Геннадий Головкин и Сауль Альварес встретятся в третий раз, чтобы расставить все точки над i. Несмотря на то что Канело является явным фаворитом встречи, до сих пор не утихают споры, кто же выиграл в первых двух частях трилогии. Особенно активное участие в этих дебатах принимают болельщики из Казахстана. Но давайте отбросим эмоции и попробуем ориентироваться на факты.

Первый бой состоялся в сентябре 2017 года. Тогда роль первого номера взял на себя GGG. Головкин ходил за Канело по пятам, но много мазал, а Канело много красиво уворачивался и набирал таким образом себе очки в копилку. Это отражалось в статистике ударов, которую можно посмотреть на портале CompuBox.

Казахстанец выбросил 703 удара, а мексиканец — 505 ударов. По общему количеству попаданий впереди Геннадий — 218-169. Но это преимущество было заработано благодаря джебам (108-55), ибо по силовым ударам небольшой перекос был в пользу Канело (114-110). И по процентной доле попаданий впереди оказался также Альварес — 33,5 против 31%.

Статистика ударов первого боя Альварес — Головкин Фото: Compubox

Поэтому тут встаёт вопрос, что судьям больше нравится — безрезультатная ходьба Головкина за Альваресом (читай: активная работа GGG) или красивые защитные действия Канело, которые не всегда сопровождались ответными ударами. Но если бы бой проходил исключительно на встречных курсах, тогда Геннадий ни за что бы не одержал победу, так как в этом случае ключевую роль сыграли бы оборонительные навыки. А они, как мы знаем, лучше развиты у Сауля.

В первой встрече Канело решил исполнить Флойда Мейвезера, но мексиканец часто уходил с линии атаки без ответного удара, из-за чего временами создавалось впечатление, что он просто бегал от Геннадия. Однако когда Альварес включался в рубку или перехватывал инициативу, Головкин явно проигрывал. Из-за таких качелей очень трудно выявить победителя, так как было несколько близких раундов, которые нужно пересматривать ещё раз как минимум. Но у судей не было такой возможности. Из-за чего сохранять объективность не представлялось возможным.

Второй бой между Геннадием Головкиным и Канело Альваресом Фото: Al Bello/Getty Images

Тем не менее мы насчитали ничью 114:114, хотя Головкин был близок к победе. По нашему мнению, он проиграл последние три раунда. Выиграй хотя бы один из тех раундов, и всё — победа твоя. Но Канело включился именно в чемпионские отрезки, что видно по Compubox, где преимущество было на стороне мексиканца. Плюс было заметно, что Головкин устал в концовке больше, чем мексиканец.

Таким образом, в этом близком бою ничья кажется наиболее логичным исходом, ибо победа любой из сторон вызвала бы не меньше споров. Либо мексиканцы с американцами бушевали бы, что их любимчика засудили, либо весь Казахстан с европейской частью клеймил бы судей в соцсетях.

А в реванше бойцы будто специально поменялись местами — Канело работал первым номером, а Головкин — в выжидательной манере. Органичнее выглядел мексиканец. Геннадий неплохо защищался, но похуже, чем его визави в первом бою. Однако это не помешало GGG снова выбросить больше ударов — 879-622. По общему количеству попаданий впереди также оказался казах — 234-202. И на этот раз преимущество Геннадия по джебам вышло двукратным — 118-59. Но по силовым ударам Канело был точнее — 143-116.

Статистика ударов второго боя Альварес — Головкин Фото: Compubox

Как ни странно, но в реванше было больше близких раундов. Первая половина поединка ушла к Головкину. Но во второй половине Геннадий сбавил обороты, а Канело, напротив, включился. Тем не менее некоторые раунды напоминали перетягивание каната, где всё было на тоненького. Но то, что GGG проиграл вторую часть боя — это очевидно. Если бы он чаще отбивался сериями, а не только 1-1,5 минуты из всего раунда, тогда казахский боец мог претендовать на победу, а не только на ничью.

А так более агрессивная манера ведения боя в исполнении Альвареса и защитные действия для работы активным вторым номером склонили чашу весов в пользу мексиканца. Неудивительно, что двое судей выставили 115-113 в пользу Канело. Мы вообще насчитали 116-112 в пользу мексиканца. Но мы не отрицаем, что было как минимум три спорных раунда, где можно было отдать победу как в одну, так и в другую сторону.

И вместе с тем мы полагаем, что судейство было если не объективным, то точно не предвзятым. Разумеется, если вынести за скобки позорные 118-110 в пользу Канело от Аделаиды Бёрд, то ни о каком грабеже Головкина в угоду распиаренного мексиканца речи не идёт.