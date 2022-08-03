Шокирующий нокаут. Со своего места вскочил даже президент UFC. Видео

В ночь со 2 на 3 августа состоялся очередной этап Претендентской серии Даны Уайта. У главы UFC были очень высокие ожидания от предстоящего турнира. Если бы они не оправдались, то Дана последовал бы примеру главы АСА Майрбека Хасиева, дисквалифицировавшего бойцов перед последним раундом боя. Но в итоге шоу вышло настолько успешным, что контракт заполучили все пятеро победителей. А также президент лиги заявил, что этот выпуск залетел в мировые тренды сразу же на второе место. Это первый случай в истории Претендентской серии.

И одним из героев стал шотландец Крис Дункан, которому противостоял Чарли Кэмпбелл. Для бойца из Шотландии это была вторая попытка попасть в UFC. В прошлом году он улетел в нокаут от российского бойца Вячеслава Борщёва. То поражение до сих пор является единственным в карьере Криса. Также у шотландца есть опыт выступлений в Bellator, где он выиграл два боя.

Что касается оппонента, то его статистика 6-1. Кэмпбелл также успешно выступал в Bellator, но он проиграл свой единственный поединок ещё в начале карьеры в ROC. Поэтому захотел перейти на следующую ступень. Так как оба бойца являются панчерами (75% побед одержано нокаутом), ожидалось, что бой не пройдёт полную дистанцию. Тем более на кону контракт в UFC, что мотивировало бойцов закончить схватку как можно ярче и быстрее.

Видео доступно на канале UFC Russia в VK. Права на видео принадлежат UFC Russia.

И они оправдали ожидания. Уже в начале второй минуты Кэмпбелл нанёс два тяжёлых правых хука, но бывшего соперника Борщёва повело только после правого апперкота. Он полез спасаться в ноги, однако Чарли успел отойти назад. И Дункан выждал пару секунд, чтобы нанести правый оверхенд, от которого его соперник беспамятно улетел на канвас и получил два удара на добивании. Дана Уайт был в таком восторге от увиденного, что дважды вскочил со своего места.