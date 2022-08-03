Шокирующий нокаут. Со своего места вскочил даже президент UFC. Видео

В ночь со 2 на 3 августа состоялся очередной этап Претендентской серии Даны Уайта. У главы UFC были очень высокие ожидания от предстоящего турнира. Если бы они не оправдались, то Дана последовал бы примеру главы АСА Майрбека Хасиева, дисквалифицировавшего бойцов перед последним раундом боя. Но в итоге шоу вышло настолько успешным, что контракт заполучили все пятеро победителей. А также президент лиги заявил, что этот выпуск залетел в мировые тренды сразу же на второе место. Это первый случай в истории Претендентской серии.
И одним из героев стал шотландец Крис Дункан, которому противостоял Чарли Кэмпбелл. Для бойца из Шотландии это была вторая попытка попасть в UFC. В прошлом году он улетел в нокаут от российского бойца Вячеслава Борщёва. То поражение до сих пор является единственным в карьере Криса. Также у шотландца есть опыт выступлений в Bellator, где он выиграл два боя.
Что касается оппонента, то его статистика 6-1. Кэмпбелл также успешно выступал в Bellator, но он проиграл свой единственный поединок ещё в начале карьеры в ROC. Поэтому захотел перейти на следующую ступень. Так как оба бойца являются панчерами (75% побед одержано нокаутом), ожидалось, что бой не пройдёт полную дистанцию. Тем более на кону контракт в UFC, что мотивировало бойцов закончить схватку как можно ярче и быстрее.
Видео доступно на канале UFC Russia в VK. Права на видео принадлежат UFC Russia.
И они оправдали ожидания. Уже в начале второй минуты Кэмпбелл нанёс два тяжёлых правых хука, но бывшего соперника Борщёва повело только после правого апперкота. Он полез спасаться в ноги, однако Чарли успел отойти назад. И Дункан выждал пару секунд, чтобы нанести правый оверхенд, от которого его соперник беспамятно улетел на канвас и получил два удара на добивании. Дана Уайт был в таком восторге от увиденного, что дважды вскочил со своего места.
- 3 августа 2022
-
16:08
-
14:47
-
13:32
-
12:47
-
11:49
-
10:57
-
09:53
-
01:05
-
00:48
-
00:17
- 2 августа 2022
-
23:58
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:41
-
22:08
-
21:54
-
21:02
-
20:51
-
20:35
-
19:59
-
19:54
-
19:13
-
18:50
-
18:00
-
17:55
-
17:13
-
16:22
-
16:20
-
15:55
-
15:19
-
15:16
-
14:24
-
13:33
-
12:34