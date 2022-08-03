Вместо Бивола немолодому Бетербиеву навязали тёмную лошадку. Бессмысленный риск для Волка

Престарелый Боб Арум даже не думает уходить на покой: в частности, 90-летний промоутер продолжает активно вести дела прославленного Артура Бетербиева. Теперь Арум сообщил, с кем и когда Волк проведёт следующий бой. К сожалению, новый соперник Бетербиева – не Дмитрий Бивол и даже не Сауль Альварес. Всё значительно проще и скучнее одновременно.
«Бетербиев проведёт бой с Энтони Ярдом. Поединок пройдёт в Лондоне в конце октября. Ведём ли мы переговоры с командой Бивола? Нет. Дмитрий обязан провести бой с Хильберто Рамиресом. У Бетербиева три титула. Если он пройдёт Ярда и мы узнаем, чем закончится бой Бивола и Рамиреса, то, конечно, мы хотим предоставить Артуру возможность завоевать все четыре пояса», — рассказал Арум в интервью YouTube-каналу Barbershop Conversations.
К сожалению, бой Бетербиева и Бивола снова откладывается на неопределённый срок. Вместо объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артур решил провести обязательную защиту по версии WBO, проведя схватку с Энтони Ярдом. Вместо топового боя нас ждёт очередное «избиение» в исполнении российско-канадского боксёра?
Чеченскому Волку уже 37 лет — возраст, когда многие полутяжи начинают быстро терять кондиции. Конечно, сейчас Бетербиев выглядит попросту великолепно, чего стоит только деклассирование Джо Смита-младшего. Но кто знает, когда возраст начнёт давать о себе знать? И вместо того, чтобы стать абсолютным чемпионом или, к примеру, побить Сауля Альвареса, Артур зачем-то решается на схватку с Ярдом.
Артур Бетербиев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Конечно, победа британца весьма маловероятна. Единственным топовым боксёром, с которым он дрался, был россиянин Сергей Ковалёв. И Крашер, находящийся не в лучших кондициях, всё равно нокаутировал упрямого Ярда в 11-м раунде. Но вдруг Энтони внезапно выдаст бой жизни? За последние годы он сумел неплохо прибавить, а Бетербиев всё-таки не молодеет.
Вот и тут кроется главная опасность. Очередная победа ничего не даст российскому канадцу. Артур просто заработает 19-й нокаут в карьере. А вот потерять можно практически всё. «Тёмная лошадка» Ярд сделает всё, чтобы сбросить Бетербиева с трона. А вернуться на вершину, учитывая возраст Артура, будет весьма сложно. Хочется надеяться, что Волк быстро пройдёт Ярда и успеет встретиться с Биволом, пока не годы не взяли своё.
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