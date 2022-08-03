Оливейра не ровня Махачеву. Бразильца душили бойцы на порядок слабее Ислама. Видео

Вечером 22 октября в Абу-Даби, ОАЭ, Ислам Махачев проведёт поединок за чемпионский пояс в лёгком весе против Чарльза Оливейры. Российский боец идёт на серии из 10 побед подряд и считается фаворитом в предстоящей схватке, но многие поклонники UFC не сомневаются в победе бразильца, который обзавёлся огромной фанатской базой в последние годы.

Списывать Чарльза совсем, конечно, не стоит, но есть факты, которые хоронят его шансы, а отсутствие у Ислама опыта с топовыми соперниками здесь ничего не меняет. Если Махачев проиграл лишь однажды в карьере случайным нокаутом, то бразилец неоднократно уступал на своём же поле – Оливейру три раза заставляли сдаться. Сложно представить, как стучит преемник Хабиба, зато видео со сдачей Оливейры можно без проблем найти в интернете.

Чарльз Оливейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Поражение от Джима Миллера болевым на колено в 2010 году можно списать на неопытность и непрокачанные навыки – всё-таки это был лишь третий поединок в UFC для юного Чарльза. Куда более странно выглядят два подряд удушения от соперников, прошедших пик возможностей.

В конце августа 2016-го Оливейра встретился с Энтони Петтисом. Перед поединком бывший чемпион лёгкого дивизиона шёл на серии из трёх поражений, а бой с бразильцем стал для него дебютом в полулёгком весе. Переход пошёл Шоутайму на пользу – в начале третьего раунда он поймал шею Чарльза в «гильотину».

Уже через два месяца Оливейра провёл бой против Рикардо Ламаса. Полутора годами ранее американец без видимых шансов уступил в титульнике Жозе Альдо и в промежутке между схватками против двух бразильцев успел проиграть ещё дважды. С Ламасом Чарльз продержался ещё меньше, чем с Петтисом – Рикардо заставил сдаться нынешнего некоронованного чемпиона в середине второй пятиминутки, причём Оливейру снова поймали в «гильотину».

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

Миллер, Петтис, Ламас – эта тройка определённо уступает Махачеву в навыках. Если доминировать над Оливейрой в партере получилось у Ламаса, то россиянин точно не увидит в этом проблемы. Бокс Ислама с момента боя против Адриано Мартинса не остановился в развитии, но и Оливейра хорош в этом аспекте. Возможно, что бразилец будет рассчитывать именно на стойку, а трэш-ток о начале поединка на канвасе – типичная попытка запутать соперника.