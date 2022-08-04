Кличко укладывал даже звёзд кино. От кулаков украинца Шаффорда не спас и Уилл Смит

4 августа 2001 года Владимир Кличко проводил свою вторую защиту пояса WBO. Соперником стал американский боец Чарльз Шаффорд. Самой значимой победой в карьере американца стал триумф над Леймоном Брюстером. Но местной аудитории он прежде всего известен как актёр, исполнивший роль Джорджа Формана в фильме «Али». Поэтому в его углу в группе поддержки был замечен Уилл Смит, который сыграл роль в том фильме.

Но у самого чемпиона были проблемы с акклиматизацией в Лас-Вегасе. В предоставленном ему зале Кличко столкнулся с серьёзной жарой, которая едва не спутала ему все карты.



«В этот раз подготовка была крайне мучительной, я готовился целый месяц в спортзале Top Rank в Лас-Вегасе. Там не было кондиционера, и температура была очень высокой. Поэтому впервые по указанию моих тренеров я не проводил спаррингов полных 12 раундов», — признался Кличко.

Чарльз Шаффорд и Уилл Смит Фото: Chris Farina/Getty Images

Кличко тогда не слишком тепло приветствовали, так как это был всего лишь четвёртый его бой на территории США. Как мы помним, бóльшую часть своей карьеры украинец провёл в Германии. У Владимира было преимущество в антропометрии (рост — 198 см против 191 см, размах рук — 206 см против 203 см). Поэтому он с первых секунд легко диктовал ход поединка своим фирменным джебом. А Шаффорд безуспешно пытался сократить дистанцию.

И уже во втором раунде Кличко отправил американца в нокдаун правым прямым. Но украинец не спешил добивать. Тем более в третьем раунде Чарльз снова отправился на канвас. У него бой совсем не складывался. Даже временные отрезки, когда он огрызался короткими сериями, были безуспешными. Поэтому развязка случилась довольно скоро. На последних секундах шестого раунда у Кличко прошёл левый хук, после которого судья Кенни Бейлис остановил схватку.

Примечательно, что за 10 секунд до третьего нокдауна легендарный комментатор Владимир Гендлин «исполнил» позднего Георгия Черданцева, заявив, что «Кличко ни разу за бой не ударил с акцентом». Не исключено, что Черданцев и учился у Гендлина.



В итоге Владимир Кличко одержал одностороннюю победу над Чарльзом Шаффордом. Американская публика ожидала, что тот перевоплотится в Джорджа Формана. Но жизнь распорядилась иначе с приятелем Уилла Смита.