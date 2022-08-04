Украинец из Молдавии разнёс любителя выпить из обуви. Тогда почему к поясу близок Туйваса?

В ночь с 6 на 7 августа в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Тиаго Сантос встретится с Джамахалом Хиллом. В мейн-карде вечера бразилец Аугусту Сакаи сразится с Сергеем Спиваком, представляющим Молдавию. Сакаи занимает 14-ю строчку рейтинга тяжеловесов, Спивак находится на подступи к топ-15 – в случае победы Сергей вернётся в элиту.

Спивак считается серьёзным фаворитом перед схваткой с бразильцем, и это не должно удивлять. Хотя родившийся и выросший в Кишинёве боец с украинскими корнями за трёхлетнюю карьеру в UFC проиграл уже три боя, у него была максимально солидная оппозиция. В дебюте Сергей уступил крепкому Уолту Харрису, спустя год – сильному поляку Марчину Тыбуре, а ещё через полтора года попал под раздачу от, возможно, будущего чемпиона Тома Аспиналла.

Сергей Спивак Фото: Darrian Traynor/Getty Images

При этом и побеждал Спивак мощных оппонентов. Если Грега Харди и Джареда Вандераа таковыми назвать сложно, то одолеть Алексея Олейника и Карлоса Фелипе – дорогого стоит. У бразильца боец по прозвищу Полярный Медведь вообще отобрал нолик в графе «поражения». Но самая примечательная победа Спивака случилась всего через пять месяцев после его провального дебюта в поединке с Харрисом. Матчмейкеры UFC свели Спивака с австралийцем Таем Туйвасой.

Сейчас это может показаться странным, но в октябре 2019-го Бам-Бам был намного ближе к увольнению, чем к титульному поединку. К встрече со Спиваком он подошёл с двумя поражениями подряд – уступил Джуниору дос Сантосу нокаутом и Благою Иванову решением. Третья неудача ставила под угрозу его нахождение в промоушене Даны Уайта.

Организаторы возлагали большие надежды на бой тяжеловесов, поставив его третьим в номерном карде турнира UFC 243. Спивак считался серьёзным андердогом и чуть не подтвердил догадки аналитиков, когда на первых секундах боя свалился на канвас от лоу-кика Тая. Мельбурнские фанаты вовсю поддерживали Туйвасу, но дальше бой шёл под диктовку Спивака, который раз за разом проходил в ноги сопернику и сваливал его на канвас.

Сергей Спивак и Тай Туйваса Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Каждый раз молдавский украинец пытался провести удушающий приём, но Тай выбирался из захвата. О том, кто будет доминировать в этом поединке, стало окончательно ясно после того, как Спивак провёл красивейший бросок через бедро. Нет сомнений, что раунд забрал Сергей, но один из судей почему-то отдал его Туйвасе.

В начале второй пятиминутки Спивак провёл очередной успешный тейкдаун возле сетки и начал бить по голове тучного соперника. Туйваса встал, мужчины зарубились в стойке, но упрямый Сергей снова нашёл способ уложить австралийца. Из положения фулл-маунт Спивак накормил Бам-Бама локтями, а затем поймал на ручной треугольник. Получилось настолько плотно, что Туйваса на несколько секунд лишился сознания.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.

Непонятно, как после такого декласса Туйваса вообще остался в UFC, но организация точно не прогадала, сохранив его в ростере. Тай выдал серию из пяти нокаутов – сейчас парень, который пьёт пиво из чужого ботинка после побед, входит в шорт-лист претендентов на титульный бой. Один-два успешных поединка, и Туйваса станет соперником Фрэнсиса Нганну или другого бойца, который на тот момент будет держать пояс в тяжёлом весе.

Сергею Спиваку финиш в поединке с Туйвасой не принёс популярности. Уже в следующем поединке он уступил Марчину Тыбуре, а затем выдал серию из трёх побед подряд. В какой-то момент молдавский украинец даже вошёл в топ-15, но поражение от Аспиналла снова выкинуло его за пределы рейтинга. Бой с Сакаи – хороший шанс напомнить о себе.