«Ни один Союз ММА не делал такую работу, как мы». Кто свёл в клетке Джигурду и Милонова

Родоначальник поп-ММА в России – организация «Битва за хайп», а один из крупнейших промоушенов на данный момент – «Наше дело». Артур Арутюнян работал и там, и там, но в первом случае был одним из редакторов, а теперь возглавляет большую машину, которая устраивает самые невероятные схватки. В клетке «Нашего дела» решаются конфликты рэперов, певцов, актёров, тиктокеров и, конечно, профессиональных бойцов. «Чемпионат» взял большое интервью у Артура, в котором расспросил о гонорарах звёзд, самых громких поединках и вкладе в развитие ММА в России.

– Вы говорили, что задумались о своём ММА-промоушене, когда работали над «Битвой за хайп». Но там дрались малоизвестные бойцы – как пришла идея приглашать именно звёзд?

– Когда мы работали над «Битвой за хайп», у нас там дрались в своём большинстве блогеры. Мы решили какой-то хайповый бой делать в каждом карде, чтобы привлекать к нему внимание. Это сработало не только у нас, но и у конкурентов. Однако со временем планка завышалась, поэтому появились такие бойцы, как Александр Емельяненко, Мариф Пираев, Персидский Дагестанец. Это потребности зрителей, которые мы исполняем.

– А как удаётся заманить в клетку людей, совсем не относящихся к единоборствам – Джигурду, Милонова и других? Есть ли у них какая-то мотивация, помимо гонораров?

– Когда мы думаем, кого можно пригласить, то обязательно ориентируемся на характер гостя. Такие люди, как Никита Джигурда – мужчины в корне этого слова. Он своими стихами это подтверждает. Мы поэтому такого человека позвали. Виталий Валентинович Милонов – это человек, который постоянно участвует в различных шоу. Ему интересна не только политика, но и общественная жизнь. Поэтому мы понимали, что он может согласиться. И когда мы позвонили, он, не раздумывая, дал согласие. Мы много кого приглашаем, и артистам это интересно. Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов стал плотно заниматься спортом благодаря нам, подписал с нами долгосрочный контракт, хочет развиваться в этом направлении.

Никита Джигурда и Виталий Милонов Фото: vk.com/nashedelo.fight

– По поводу денежной мотивации – Отар Кушанашвили не раз гордо заявлял, что вы заплатили ему 17 млн рублей. Это огромные деньги даже по меркам профессиональных ММА. Можете подтвердить или опровергнуть, что Отар получил такую сумму?

– Я думаю, люди, которые варятся в спорте, понимают, что такие гонорары не платят. И Отар Кушанашвили здесь, наверное, пошутил. Он любит вообще преувеличивать. Не может быть и речи ни о каких 17 миллионах. У него хороший гонорар для артиста – это около миллиона рублей.

– На кого в действительности пришлось потратиться больше всего?

– Александр Емельяненко, 10 миллионов рублей мы заплатили (за бой с Артёмом Тарасовым. – Прим. «Чемпионата»).

– А были ли звёзды, которые сами звонили и просили устроить им бой?

– Да, как раз Андрей Черкасов сам позвонил. Рома Жиган к нам пришёл в гости на шоу и бросил вызов рэперу Шокку. Мы даже не уговаривали его, он сам проявил инициативу. Честно скажу, очень много людей мне пишут – рэперы, артисты. Но мы их отсеиваем, потому что уровень их хайпа пока немного не дорос до того, что хотят получить зрители.

– С кем из знаменитых участников «Нашего дела» переговоры проходили тяжелее всего?

– Это не артисты, а профессиональные бойцы. Допустим, Мариф Пираев и Мохаммад Хейбати. Очень долго пытались организовать этот бой, потому что у ребят были проблемы с договоренностями по весу. Мы там торговались чуть ли не за каждые 100 грамм. Хейбати хотел меньше, Пираев – больше, и каждый день мы 100 грамм у Марифа выбивали.

– Несколько боев в «Нашем деле» могли состояться, но по разным причинам сорвались. Один из таких – поединок Пьера Нарцисса с Николаем Лукинским. После публикации пресс-конференции вдова певца собиралась подать на вас в суд. Появилась ли какая-то ясность с этой ситуацией?

– Мы все вместе скорбели, когда умер Пьер Нарцисс. Для нас это тоже была трагическая новость. Вдова певца несколько интервью дала и нас упомянула в них, говорила, что мы спекулируем на смерти её бывшего мужа. В суд она на нас не подавала. Наверное, всё-таки осознала, что мы никак не хайпились на смерти Пьера. Мы его очень уважали, любили, и выпуск, который выложили в YouTube, сделали, показывая наше уважение. Но после того разговора мы собрались командой и решили удалить из видео моменты, где появлялся Пьер, чтобы юридически быть чистыми.

Наверное, мы должны были спросить разрешения у его вдовы. Не сделали этого, потому что подумали, что ничего плохого там о нём не говорили. Когда Пьер приходил к нам, он подписал документ, что все видеозаписи, которые будут осуществлены в этот день, принадлежат нам. И он за это деньги получил.

– Ещё один несостоявшийся бой – Александр Емельяненко против рэпера Джигана. Спустя пару лет не думали вернуться к этому варианту?

– Думали об этом, но мы всегда смотрим на любой поединок с точки зрения бизнеса. Прогнозируем количество просмотров, которое может принести этот бой, и количество денег, которое можем потратить на гонорары. Получилось так, что это очень большие суммы. Насколько я знаю, Денис Джиган просил за бой 30 миллионов рублей – столько не платят даже очень крутым профессиональным бойцам в России. Такие деньги может получить Александр Шлеменко или Хабиб Нурмагомедов, но никак не Джиган. Для нас это нерентабельно с точки зрения бизнеса. Александр Емельяненко со своим послужным списком и то меньше попросил. Поэтому мы решили, что не будем проводить этот бой.

Александр Емельяненко и Джиган Фото: из личного архива Александра Емельяненко

– В «Нашем деле» необычный матчмейкинг – дерутся конфликтующие рэперы, бывшие звёзды «Дома-2», актёры из «Кадетства». Вы принимаете личное участие в составлении пар?

– Да, конечно, я их и составляю, можно сказать. Наш матчмейкер тоже составляет пары, но, когда дело касается боёв-открытий, таких как Кирилл Емельянов – Александр Головин или Шокк – Жиган, я непосредственное участие принимаю. Мне это нравится, я получаю удовольствие от своей работы, поэтому этим занимаюсь. Так строится, что в карде примерно шесть поединков. Пять из них – это профессиональные бойцы, и один бой-открытие мы делаем с медийными людьми.

– Какой бой считаете главной победой вашего промоушена, а какой – самой большой неудачей? Если такой есть.

– Ошибки бывают у всех, но кто-то их признаёт, а кто-то – нет. Участники боя, о котором я пожалел, до сих пор шлейфом тянутся за нами – это Алексей Панин, которого мы привезли из Испании в ненадлежащем состоянии. Его старые похождения сексуального характера всё равно отразились на имидже промоушена. Всё-таки это была ошибка. Причём если бы Алексей подрался хорошо – другое дело. Он вообще не готовился к поединку. Для него это было просто выйти, взять чек и уйти. Он там покривлялся и всё.

Что касается главной победы – это бой Марифа Пираева и Мохаммада Хейбати. Два года этот поединок обсуждался в YouTube и в профессиональной среде, но мы единственный промоушен, который смог его организовать. Переговоры были очень сложными и долгими.

– Возможно, самое громкое противостояние звёзд в «Нашем деле» прошлого года – бой Ромы Жигана и Шокка. А были попытки связаться с Оксимироном, сделать ему какое-то предложение? Может, чтобы хотя бы поприсутствовал на турнире в качестве гостя.

– Да, мы связывались с ним через менеджера. Он отказался, естественно. Мы представляли, что, скорее всего, будет отказ. Потому что он человек скрытный, интервью не даёт вообще, насколько я знаю. Мы его позвали хотя бы просто поболеть за Шокка, однако нам передали информацию, что ему это неинтересно. Но что примечательно, в день выхода нашей пресс-конференции, ровно за неделю до боя, Оксимирон выпустил клип с признанием, что он тоже стоял на коленях. Значит, всё-таки следил, смотрел.

Рома Жиган и Шокк Фото: vk.com/nashedelo.fight

– Это дало дополнительные просмотры вашему видео?

– Да, это несомненно дало огромный приток просмотров, новой и свежей аудитории. Все обсуждали ту старую историю, в которой участвовали Оксимирон и Шокк, клип с этого и начинается. И в этот же день мы выпускаем ролик, в котором говорим на ту же тему. Там большие просмотры были, но мы вставили фрагмент, где Жиган даёт пощёчину Оксимирону и Шокку, и YouTube установил ограничение «18+». Из-за этого ролик не собрал столько просмотров, сколько мог бы.

– Как вам вообще этот бой? Не было разочарования?

– Да, я разочарован качеством поединка. Я говорил об этом и Шокку, и Жигану. Действительно, сам бой не оправдал ожиданий — не только моих, но и зрителей, которые хотели увидеть настоящую мужскую драку, а увидели нечто иное.

– Шокк после боя обещал, что подерётся ещё.

– Да, скорее всего, осенью проведём бой. У него есть ещё один конфликт незакрытый – с рэпером Димастой.

– Когда-то вы работали у Амирана Сардарова над «Битвой за хайп». Сегодня Амиран не может вернуться на те же позиции, а ваш проект – в топе. Не думали о сотрудничестве?

– Нет, если честно. Я виделся с ним несколько раз. Я к нему приходил, мы поболтали, поулыбались, он меня поздравил. Я его пригласил к нам в студию как гостя, отца-основателя поп-ММА. Но Амиран отказался, говорит: «Хочу сейчас заняться новыми проектами».

– Вы говорили, что мечтаете и сами выйти в клетку. Желание осталось?

– Честно скажу, да. Я думаю, с осени начну тренировки. Не знаю когда, но обязательно эту мечту исполню. Для меня это выход из зоны комфорта, превозмогание личного страха. Я обязательно должен это сделать.

– Соперника пока не выбрали?

– Нет, я не думаю о сопернике вообще сейчас. Думаю о себе, как мне встать на этот путь, я единоборствами никогда не занимался, больше работал. А сейчас очень хочу. Я прямо завидую ребятам, которые выходят в клетку, находят в себе силы тренироваться два раза в день, пройти полноценный лагерь.

– Не так давно на рынке появился новый промоушен – Epic Fighting. Как относитесь к тому, что там происходит?

– Это их выбор – пожалуйста, пусть делают. Люди у нас любят трэш, любят шоу. Я посмотрел один выпуск, мне было достаточно. И то кусочек глянул – мне показалось, что это какое-то мракобесие. Это далеко не наш конкурент. У нас дерутся артисты, звёзды, там – фрики.

– Случалось ли, что вы отказывались от идеи проведения поединка, потому что было совсем за гранью?

– У нас каждую неделю такое бывает. Вроде хочется что-то сделать, но мы понимаем, что это удар по имиджу, в том числе наших бойцов, которые будут разделять с этими приглашёнными гостями клетку. Не могу сказать, о чём именно речь, но часто бывает, что мы говорим: «О, нет! Рома Жёлудь, пожалуйста, это не к нам». Или Олег Монгол – это не к нам. У нас дерутся профессиональные бойцы плюс звёзды.

– Кого из профессионалов считаете самым сильным бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории?

– У нас много достойных ребят, но не все на контракте. Есть профессионалы, такие как Мариф Пираев, Мохаммед Хейбати. С Максимом Дивничем мы сейчас ведём переговоры. Есть не такие известные бойцы: Рашид Койчакаев недавно выступил, Иван Майданчук у нас постоянно дерётся. У ребят совершенно разный уровень, без поражений шёл только один боец – Алан Саламов, но у него закончился контракт.

– Алан Саламов подписал соглашение с Hardcore MMA. На какой ноте разошлись?

– На отличной, мы с Аланчиком хорошо общаемся. Я езжу в Осетию, всегда видимся с ним там. На наши личные отношения это никак не повлияло. У него закончился контракт, он попробовал что-то новое для себя. Всё-таки это профессиональный спортсмен. Два года в одном промоушене – по его словам, это много. Он себе новый вызов бросил.

– Чувствуете ли вы некоторое пренебрежительное отношение к поп-ММА и «Нашему делу» со стороны профессиональных спортсменов?

– Часто слышу разговоры о пренебрежительном отношении, однако у меня в директе соцсетей постоянные сообщения от профессиональных бойцов, которые хотят выступить у нас. Совсем скоро в «Нашем деле» проведёт бой Алексей Махно. Уже 17 августа поединок. Кто-то может говорить, а кто-то – приходить в клетку и драться.

– Соперником Махно будет один из постоянных участников «Нашего дела»?

– Да, боец, который подписал с нами долгосрочный контракт. Он выступал в другом промоушене. Это будет его первый поединок в «Нашем деле» – это Юрий Рябой, он дрался в Top Dog, и у него весомая карьера в профессиональных ММА.

– Как вы относитесь к борьбе против поп-ММА Фёдора Емельяненко и его сторонников?

– Если честно, не видел, чтобы Фёдор негативно высказывался о поп-ММА. Конечно, он выступал против грязи и мата, но также против мата высказывался и Магомед Исмаилов, который приходил к нам совсем недавно в гости комментировать бои. Как отношусь? Негативно, потому что всё равно считаю, что мы развиваем спорт. Вы не представляете, какую волну популяризации ММА мы и наши конкуренты из Hardcore, Top Dog, Hype и Arena подняли в России. Ни один Союз ММА не делал такую большую работу, как мы.

– Одному из коллег в нашей редакции пришла в голову идея: что, если бы «Наше дело» сняли реалити-шоу в стиле The Ultimate Fighter от UFC. Звезды шоу-бизнеса разбились бы на две команды и тренировались под руководством топовых профессионалов, а затем дрались на выбывание. Что думаете?

– Идея запуска реалити-шоу у нас уже давно, она около года теплится в моей душе. Совсем недавно мы сняли пилотную серию, провели кастинг. Но мы всё-таки ориентируемся не на звёздных бойцов, а на молодых ребят, которые хотят стать знаменитыми, вырасти в больших спортсменов. Мы обработали почти 10 тысяч заявок, выбрали 40 человек, пригласили их в Москву, из них отобрали 15. Скоро запустим новое реалити-шоу, но мы хотим использовать нашу площадку как социальный лифт для молодых бойцов, а не как хайп-историю. Хотим дать шанс молодым ребятам, которые не могут зарабатывать спортом. Реалити-шоу будет называться «Путь бойца». Думаю, в октябре выйдем в эфир.

– Было ли желание устроить турнир стенка на стенку с одной из конкурирующих лиг? Может, вели переговоры?

– Переговоры не вели, но у меня желание такое есть. Всё равно, какой промоушен – мы бы с удовольствием заколлаборировались и провели такую громкую историю.

– Каким вы видите дальнейшее развитие вашего промоушена? Ваши турниры уже транслировали на кабельном ТВ. Может, следующий шаг – выход на федеральное телевидение?

– Мы хотим выйти на стадионный формат, но не хотим злоупотреблять этим. Ведём переговоры с федеральными каналами, которые могли бы показать наш турнир. Делать это каждый месяц нерентабельно, но какой-то хороший турнир – мощный, громкий, ближе к Новому году – да, переговоры идут полным ходом.

– Поп-ММА в России появились почти синхронно с угасанием Versus. Согласны, что аудитория боев в YouTube – бывшие зрители рэп-баттлов?

– Может быть, мы такой глубокий анализ не проводили. Точно могу сказать, что у нас аудитория очень разношёрстная и в социальном, и в возрастном плане. Рэперы у нас дрались, и поэтому их смотрят много. Не знаю, с Versus ли они пришли. Вряд ли, но аудитория весьма обширная.

– Versus прожил семь лет. Сколько будут жить поп-ММА?

– Скажу откровенно, года полтора назад у меня было предположение, что скоро всё это надоест зрителю. Однако сейчас я понимаю, что мы развиваемся, идём вперёд, и аудитория хочет большего. Я считаю, что ММА в своём виде не погибнут, а также будут вызывать огромный интерес. Если нас сравнивать с Versus как с феноменом, Versus погиб, потому что организаторы, создатели не ориентировались так на потребности зрителей. Мы каждый день проводим анализ, меняемся.

Артур Арутюнян Фото: из личного архива Артура Арутюняна

– Вы рассказывали, что до YouTube работали кладовщиком и мойщиком авто. А когда было больше внутреннего спокойствия? Когда мало ответственности, но и денег немного, или сейчас, когда хороший доход, но и ответственности в сто раз больше?

– Сложный вопрос. Последние года два я живу в постоянном стрессе. Однако для себя сделал вывод, что мои потребности – и есть постоянный стресс. Конечно, работать в магазине, официантом или на мойке намного проще. Хоть это и физическая работа, но морально легче, когда ты отработал и ушёл. Но не к этому я стремился. Сейчас – постоянные переживания, однако для меня это полезно. Мне так жить намного интереснее, чем когда я работал от звонка до звонка.

– Поп-ММА не могут функционировать без разного рода скандалов, конфликтов. Не тяжело возглавлять такой проект? Бывает, что хочется заниматься чем-то другим?

– «Наше дело» – не вся моя жизнь. Это классный проект, над которым буду продолжать работать, но в ближайшем будущем хочу запустить ещё несколько проектов, не останавливаться на ММА. Я всё-таки вижу себя продюсером, а не как Дана Уайт или Камил Гаджиев, которые занимаются ММА, и мы в других направлениях их не видим. Да, меня сейчас многие сопрягают с «Нашим делом», но это точно не конец. Это самое начало моей карьеры – думаю, что совсем скоро вы сможете увидеть какое-то реалити про любовь или юмористическое шоу. Это для меня большой вызов, и я продолжу работу в медианаправлении.