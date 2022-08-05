Конор, иди уже в кино! Много разговоров и никакого дела — тебя все раскусили

Макгрегор больше не тянет уровень элиты. Но почему он до сих пор откладывает свой уход?

Не так давно стало известно, что Конор Макгрегор снимется в ремейке боевика «Дом у дороги» вместе с Джейком Джилленхолом. Эта новость сопровождалась постом ирландца: «MMA, я никогда тебя не забуду! Лёгкая работа». Однако незадолго до этих вестей Конор опубликовал видео возвращения в зал, где он больной ногой красиво мутузил снаряд. И тут же начались разговоры о его камбэке.

И несмотря на тот факт, что на его счету три поражения в последних четырёх схватках, он до сих пор многим интересен, особенно Майклу Чендлеру. Но после того как глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландец вернётся не раньше следующего года, Чендлер начал искать себе новый вызов.

Видимо, Конору не особо нужен камбэк в октагон. Для этого предположения есть несколько причин. Во-первых, он много времени проводит и развлекается на сногсшибательной яхте. Во-вторых, Макгрегор набрал настолько много мышечной массы, что он не сможет согнать до лимита лёгкого веса (70,3 кг). И, очевидно, у него нет прежней мотивации, с которой он рвал всех в клочья в середине прошлого десятилетия. Поэтому пора давать дорогу молодым и вешать перчатки на гводь

На данный момент Конор не сможет противостоять никому из топ-15 лёгкого веса, за исключением Дэна Хукера и, возможно, позднего Тони Фергюсона. В полусреднем весе ему также нечего ловить. Как ранее заявлял Гилберт Бёрнс, в топ-5 все бойцы умеют не только сильно бить, но и качественно бороться. Исключением из правил является элитный грэпплер Колби Ковингтон. Из-за этого Дане Уайту будет непросто найти хорошего соперника, который не испортит рейтинги и ещё лично устроит Макгрегора.

Поэтому ирландцу стоит завязывать со спекуляциями и наконец-то распрощаться со спортом насовсем. Тем более в соцсетях сейчас чаще форсят нокдаун от базового самбиста Хабиба Нурмагомедова, чем эпохальный нокаут Жозе Альдо. Уже всем понятно, что камбэк не принесёт Макгрегору ничего хорошего. Кроме денег, разумеется.



Голливуд тебя ждёт, Конор.