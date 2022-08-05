В России травили, в Англии молятся. Надежда бокса жил в Воронеже и сбежал от дискриминации

20 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоится вечер бокса, в главном поединке которого Александр Усик встретится с Энтони Джошуа. Пока британец готовится к реваншу, в Вулверхэмптоне растёт замена – все английские медиа называют 25-летнего Делишеса Ори новым Джошуа, а сам он намерен стать как минимум не хуже Эй Джея.

У Ори и Джошуа много общего, но есть и серьёзные различия. Как и Энтони, Делишес поздно пришел в спорт – он дебютировал в любителях в 18 лет. На этом сравнения не заканчиваются – с ростом 198 см Джошуа всегда считался высоким боксёром, но здесь Ори даже превзошёл старшего товарища, вымахав до 201 см.

Делишес Ори Фото: Robert Cianflone/Getty Images

«Изначально я был вдохновлён Джошуа. Я хотел быть таким, хотел подражать ему. Мне было 18, когда я начал заниматься боксом, и впервые увидел Эй Джея на экране, поднявшего над головой свой первый титул чемпиона мира IBF против Чарльза Мартина в 2016 году», – признавался Ори Sky Sports.

Боксёры схожи даже в происхождении, но с небольшой оговоркой. Отец Джошуа – британец с нигерийскими корнями, а мать нигерийка. У Делишеса другая ситуация: его папа также нигериец, а мама – русская. Родители познакомились во время учёбы в России, куда отец боксёра переехал в надежде на лучшую жизнь. Ори родился в Москве и до семи лет жил в Воронеже, после чего семья отправилась в Англию. По словам Делишеса, дело в дискриминации – парня и его семью буквально травили в России.

«В детстве я слышал о том, как отец подвергался нападению в общественном транспорте или получал отказ в определённых услугах из-за его цвета кожи», – рассказывал Ори. «Я родился в Москве, и жизнь там была тяжелее. У нас не было много денег, и некоторые люди не любили меня только из-за цвета моей кожи», – жаловался Делишес.

Делишес Ори с мамой и сестрой Фото: Из личного архива Делишеса Ори

«Для меня переезд был большой переменой, поскольку мне пришлось выучить совершенно новый язык, который полностью отличается от русского. Я никогда не был агрессивным человеком, всегда был довольно сдержанным, тихим. Я чувствовал себя лишним, особенно с таким именем, как Делишес. Это ещё более странно – человек по имени Делишес, который даже не говорит по-английски», – рассказывал боксёр в интервью BBC.

В Англии Делишес получил степень по экономике в Астонском университете и стал одним из самых перспективных боксёров-любителей. Он уже несколько раз спарринговался со своим кумиром Энтони Джошуа, а на предстоящих Играх Содружества считается главным фаворитом. По крайней мере, таковым его называет британская пресса, которая практически молится на молодого боксёра.

В прошлом году парень получил британский паспорт, без которого не мог боксировать на международном уровне. «Я был резидентом, но у меня не было британского паспорта, а когда есть российский, это очень сложно. Процесс получения паспорта в Британии довольно долгий, потому что отношения между двумя странами не самые лучшие. Это была очень сложная и долгая процедура, но в конце концов нам удалось достичь цели», – рассказывал Ори.

Делишес Ори Фото: Делишес Ори с мамой и сестрой

Это позволило ему боксировать за Великобританию на чемпионате мира и поехать на мелкие турниры в Сербию и Венгрию. Но главное, что теперь у Ори есть шанс выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. «Другие страны, например, где я родился, не предлагают возможности и не открывают двери, которые есть в Англии. Если бы я начал заниматься боксом в 18 лет в России, я бы ни за что не попал в сборную. Возможностей просто нет», – жаловался Делишес.

В юности Ори провёл сотни часов, наблюдая за поединками Мохаммеда Али, Сонни Листона, Майка Тайсона, братьев Кличко и, конечно же, Джошуа. Теперь он уверен, что сможет встать с ними в один ряд. Спарринги с Энтони много дали парню, в том числе уверенность в своих силах: «Эй Джей советовал мне, как управлять весом, как работать в ринге, когда наносить джеб. Осознавать, что тот, на кого я смотрел по телевизору, теперь дает мне советы, – это удивительная вещь».

Тренер Делишеса, Мик Магуайр, имеет многолетний опыт работы с восходящими звездами британского бокса и описывает Ори как идеального спортсмена: «Он очень целеустремлённый, у него есть всего понемногу. Его солидный джеб не уступает Ларри Холмсу, Ленноксу Льюису и Владимиру Кличко, которые были королями мира. С упорной работой он может достичь всего, что есть у Джошуа, и я думаю, что, возможно, Делишес превзойдёт его».