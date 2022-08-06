Россиянин хотел снести Вовчанчина и сломал себе руку. Украинская легенда поклонился и ушёл

Если задаваться вопросом о самом сильном бойце из тех, кто никогда не выступал в UFC, далеко не все назовут Фёдора Емельяненко. Кто-то может указать на легендарного Игоря Вовчанчина, которому принадлежит серия из 36 поединков без поражений. Ещё до начала великой серии Вовчанчин встретился с российским бойцом Сергеем Акининым. Поединок проходил в Москве на «турнире-восьмёрке» в организации International Absolute Fighting Council. С Акининым украинца свели в первом раунде, а бой преподносили как противостояние кикбоксинга и самбо.

На старте поединка Акинин пытался удивить Вовчанчина на его территории: Сергей выбрасывал много ударов ногами, но почти ничего не достигло цели. Тогда Акинин подключил бокс, однако соперник повалил его на настил. Россиянину удалось встать, и бойцы продолжили осторожную работу в стойке. В середине пятиминутки Акинин взорвался серией ударов, от которых Вовчанчин ловко увернулся. Сергей упал головой вперед и максимально неудачно приземлился на руку – перелом.

Судья сразу остановил схватку и позвал врачей, а Вовчанчин не мог понять, как себя вести в такой напряжённый момент. Он поднял руки вверх, взывая таким образом к зрителям. А затем, когда рефери объявил его победителем, поклонился и покинул клетку. В этот же день Вовчанчин дважды одолел бразильца Адилсона де Лиму и проиграл россиянину Михаилу Илюхину, после чего и начал ту самую гениальную серию из 36 боёв.

Акинин, для которого бой с украинцем был дебютом в ММА, прошёл долгий восстановительный период и вернулся лишь спустя полтора года. Первым соперником после камбэка стал Алексей Олейник, который финишировал Сергея гильотиной за минуту и девять секунд. У Акинина не получилось знаменательной карьеры – он закончил со смешанными единоборствами с четырьмя победами и 30 поражениями. Зато проигрывал таким легендарным бойцам, как Вовчанчин и Олейник.