Не взяли в футбол — решил бить людей. Брат Камару Усмана дебютирует в UFC

В ночь с 6 на 7 августа состоится турнир UFC Vegas 69. В основном карде пройдут финальные поединки сезона проекта The Ultimate Fighter. В одном из них выступит младший брат лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий Камару Усмана — Мохаммед. Несмотря на имя, которое носит Усман-младший, он отрёкся от ислама и ушёл в христианство. За это ему регулярно достаётся в комментариях соцсетей. Зато Камару не отвернулся от него.

С детства братья занимались вольной борьбой. Однако их дороги разошлись, и младший из Усманов решил попробовать себя в американском футболе. Он занимался им на профессиональном уровне в студенческие годы. Но отобраться в NFL Мохаммеду было не суждено. Поэтому, глядя на пример своего старшего брата, успешно выступающего в UFC, Мотор (прозвище Мохаммеда Усмана. — Прим. «Чемпионата») решил пойти по стопам Камару.

Так как Усман-младший посвятил несколько лет американскому футболу, он начал выступать в тяжёлом весе, а не в полусреднем. Однако простой от единоборств довольно быстро сказался, и он проиграл в четвёртом бою ветерану ММА Донтэйлу Мейсу решением судей. Затем Мохаммед выдал стрик из четырёх побед, после чего на него вышли скауты из UFC, Bellator и ONE FC. Вроде бы выбор очевиден, но он перешёл в PFL, так как ему там предложили больше денег.



Такая алчность сыграла с ним злую шутку в самом дебюте. Усман проиграл неатлетичному тяжу Брэндону Сейлсу удушающим приёмом во втором раунде. И, несмотря на такой прокол, он смог попасть на проект The Ultimate Fighter. На пути к финалу Усман-младший выиграл два боя без протекции со стороны брата. И теперь ему предстоит сразиться с партнёром по команде Заком Паугой. Если Мохаммед выиграет бой, тогда контракт с UFC в кармане.

Мохаммед Усман Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Но каков боец из младшего брата Камару Усмана? Ему 33 года, но его до сих пор видят в числе перспективных. Текущий рекорд — 7-2, из-за чего вопросы о перспективности едва ли напрашиваются. Как типичный представитель тяжёлого веса он старается закончить бой в стойке. Однако Усман недостаточно крупный для этого дивизиона. При росте 188 см его вес составляет 107 кг. К примеру, чемпион UFC Фрэнсис Нганну весит 116 кг при росте 193 см.

Ударная техника у Мохаммеда посредственная — он бьёт наотмашь и редко прибегает к сериям. Так как он весит меньше 110 кг, не каждый соперник ложится на канвас. На примере последнего официального боя против Брэндона Сейлса можно убедиться в том, что он ещё плохо держит удар. Оттуда взялись два нокдауна, причём после второго Усман отдал спину и уснул в захвате.



Самое печальное, что с такими данными у него скверная скорость перемещений и даже ударов. Усмана-младшего «сковывает» мышечный корсет, из-за чего страдает общая подвижность. В борьбе Мотор также ничего особенного не представляет — две из семи побед сабмишеном и одно из двух поражений было удушением. Поэтому говорить о его перспективах в самом престижном промоушене нелепо.

Камару и Мохаммед Усман Фото: Из личного архива спортсмена

Но это не мешает ему бросаться высокопарными заявлениями о том, как он со своим братом будет разрывать UFC.



«Я визуализирую своего брата, стоящего прямо рядом со мной со своим поясом. Это всё воплотится в реальность. Просто визуализация. Я всё время пытаюсь визуализировать себя с поясом. И я знаю, что придёт время, когда это произойдёт. Поэтому если я продолжу это делать, то это случится», — заявил Усман.



Осталось недолго ждать самого важного боя в карьере Мохаммеда Усмана. Там мы и узнаем, чего он стоит.