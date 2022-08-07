Бразильский муж Куницкой улетел в нокаут от фаната. Когда-то американец просил его о фото

В ночь с 6 на 7 августа в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Тиаго Сантос встретился с Джамалом Хиллом. Бразилец перед поединком располагался на шестом месте в рейтинге полутяжёлого веса, американец занимал 10-ю строчку.

Сантос – бывший претендент на пояс, его поединок с Джоном Джонсом в 2019-м завершился раздельным решением. Бразилец стал пока единственным бойцом в истории, кто смог забрать у Боунса раунд согласно карточкам судей. После этого поединка карьера Тиаго скатилась – к поединку с Хиллом он подошёл с четырьмя поражениями в последних пяти поединках.

Тиаго Сантос – Джамал Хилл Фото: Chris Unger/Getty Images

Хилл попал в UFC примерно в то же время, когда Тиаго бился с Джонсом – в июле 2019-го. Он победил нокаутом на претендентской серии Даны Уайта. К схватке с бразильцем Джамал подошёл с тремя досрочными победами, одним поражением, а бой с Клидсоном Абреу признали несостоявшимся из-за положительного теста Хилла на марихуану.

Хилл уже встречался с Сантосом вне клетки. У Джамала в соцсетях есть совместное фото с бразильцем – американец, который не так давно попал в большой спорт, часто подходит к более известным бойцам и предлагает им сфотографироваться. «Просто я и кое-какие коллеги, лол» – подписал Хилл коллаж, в котором соединил фото Доминика Круза и Форреста Гриффина.

Также бойцов объединяет семейный образ жизни. Но если о Сантосе известно, что он женат на российской девушке-бойце Яне Куницкой, с которой они воспитывают двоих детей, то у Хилла ситуация более запутанная. Известно, что у 31-летнего парня шестеро наследников, причём первый ребёнок появился, когда Хиллу было 15 лет.

В последнее время Сантос показывает блеклые бои, и были опасения, что это повторится и в схватке против американца. Но в этот раз Тиаго удивил – вместо того чтобы просто держать дистанцию в течение всего поединка, он пытался побороть соперника. Сантос даже забирал раунды и мог бы снова выиграть бой в скучном стиле, как сделал это в схватке с Джонни Уокером.

Однако в четвёртой пятиминутке Хилл обрушил на бразильца град ударов, и Кувалда окончательно поплыл. Джамал и ранее доносил до головы Тиаго точные выстрелы, которые могли бы стать решающими. Но Тиаго продолжал стоять на ногах, а Хилл не шёл до конца. В этот раз американец бил Сантоса до тех пор, пока Хёрб Дин не остановил бой, а рефери очень долго сомневался, стоит ли это делать. По карточкам судей Сантос выигрывал бой раздельным решением по итогам трёх раундов, но кого это теперь беспокоит?

Похоже, проклятие Джона Джонса существует – карьера уже не первого бойца рушится после достойного поединка с ним. Похожая участь постигла Александра Густафссона и Доминика Рейеса. Но если у последнего ещё есть шансы вернуться, то Сантос обречён примерно так же, как и шведский Мучитель.