Нурмагомедовы — не самые крутые братья в ММА. Представляете?

Утром 7 августа прошёл турнир UFC Vegas 59. Одним из хайлайтов стала победа младшего брата Камару Усмана, Мохаммеда, в финале проекта The Ultimate Fighter. Теперь он будет биться в одной лиге со своим титулованным братом. Однако Мохаммед уступает Камару по всем бойцовским параметрам, за исключением антропометрии. Из-за этого его успех в элитном промоушене под большим сомнением.



Вообще, в ММА выступает несколько десятков братских дуэтов. Однако по-настоящему успешных менее десяти.

Фёдор и Александр Емельяненко

Достижения Фёдора: чемпион PRIDE, RINGS, WAMMA в тяжёлом весе; рекорд — 40-6, один бой признан несостоявшимся.

Достижения Александра: чемпион ProFC в тяжёлом весе; рекорд — 28-9-1.



Несмотря на то что обоим братьям больше 40 лет, они до сих пор востребованы и продолжают свои выступления. Однако главные достижения были ещё в нулевых. Именно тогда Фёдор становился чемпионом PRIDE, RINGS, WAMMA. Но последние две организации быстро исчерпали себя. И благодаря успеху в PRIDE Емельяненко-старший сделал себе имя. А Александр отличился только в российском ProFC. Только развить успех ему не удалось.

Хабиб, Умар, Усман и Абубакар Нурмагомедовы

Достижения Хабиба: чемпион UFC в лёгком весе; рекорд — 29-0.

Достижения Умара: чемпион Gorilla FC в легчайшем весе; рекорд — 15-0.

Достижения Усмана: нет; рекорд — 15-0.

Достижения Абубакара: нет; рекорд — 16-3-1.



Братья Нурмагомедовы наводят на всех бойцов ужас, однако у них пока мало достижений на профессиональном уровне. Разумеется, выделяется Хабиб с его успехом в UFC. Но на подходе младшие братья: Умар, на счету которого титул чемпиона в Gorilla FC, Усман и Абубакар. Умару и Усману пророчат большое будущее в UFC и Bellator соответственно. Абубакар также в начале своего пути в лиге Даны Уайта, но он проиграл свой дебютный бой. Тем не менее суммарный рекорд братьев Нурмагомедовых поражает — 75-3-1.

Ник и Нейт Диазы

Достижения Ника: чемпион WEC и Strikeforce в полусреднем весе; рекорд — 26-10, два боя признаны несостоявшимися.

Достижения Нейта: нет; рекорд — 20-13.

Нейт Диаз, бывший глава Strikeforce Скотт Кокер и Ник Диаз с чемпионским поясом Фото: Esther Lin/Getty Images

Самый яркий и одиозный дуэт братьев в индустрии ММА. Они навели немало шороха за время выступлений. Их бои всегда привлекали много внимания из-за разборок в закулисье. Но им удалось добиться не только всемирного признания и любви, но ещё и чемпионских поясов. Если быть точным, то преуспел в этом деле только Ник. Он смог завоевать титулы в Strikeforce и WEC, впоследствии интегрированный в UFC. А Нейт прославился бескомпромиссными боями, за которые стабильно получал бонусы.

Энтони и Серджио Петтисы

Достижения Энтони: чемпион WEC и UFC в лёгком весе; рекорд — 25-14.

Достижения Серджио: чемпион Bellator в легчайшем весе; рекорд — 21-5.

Энтони и Серджио Петтис Фото: Mike Roach/Getty Images

Тот самый случай, когда добились немалых высот оба брата, а не кто-то один. Энтони был сильнейшим легковесом в начале прошлого десятилетия. Тогда ему принадлежал пояс WEC. А затем он повторил успех в UFC, где недолго разрывал своими яркими перформансами. Его младший брат Серджио не смог повторить успехи Энтони в UFC. Зато ему удалось раскрыться в Bellator, где он доминирует в легчайшем дивизионе по сей день.

Камару и Мохаммед Усманы

Достижения Камару: чемпион UFC в полусреднем весе, лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий; рекорд — 20-1.

Достижения Мохаммеда: нет; рекорд — 8-2.

Вадим и Виктор Немковы

Достижения Вадима: чемпион Bellator в полутяжёлом весе; рекорд — 14-2, один бой признан несостоявшимся.

Достижения Виктора: чемпион М-1 Challenge в полутяжёлом весе; рекорд — 31-8-1.



Вадим Немков реализовал свой потенциал за океаном, став чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. И, глядя на его амбиции, это не предел возможностей. Старший брат Вадима, Виктор, также был чемпионом, но в российском M-1 Challenge. Однако это было в 2015 году. Он тоже выступал в Bellator и PFL, но повторить успех Вадима ему не удалось.

Антониу Родригу и Антониу Рожериу Ногейры

Достижения Антониу Родригу: чемпион PRIDE в тяжёлом весе, временный чемпион UFC в тяжёлом весе; рекорд — 34-10-1, один бой признан несостоявшимся.

Достижения Антониу Рожериу: нет; рекорд — 22-9.

Антониу Родригу и Антониу Рожериу Ногейры Фото: Mike Roach/Getty Images

У бразильского Минотавра есть брат-близнец Антониу Рожериу Ногейра, который выступал в PRIDE и UFC. В его копилке есть победы над Алистаром Оверимом, Дэном Хендерсоном, Тито Ортисом и Рашадом Эвансом. Но у него нет поясов. А у бывшего соперника Фёдора Емельяненко, Антониу Родригу, есть титулы и в PRIDE, и в UFC. Плюс он бил Кро Копа, Вердума и Барнетта.

Кен и Фрэнк Шемроки

Достижения Кена: чемпион Pancrase в открытой весовой категории, чемпион UFC Superfight в тяжёлом весе; рекорд — 28-17-2.

Достижения Фрэнка: первый чемпион UFC, WEC в полутяжёлом весе, первый чемпион Strikeforce в среднем весе, временный чемпион Pancrase в открытой весовой категории; рекорд — 23-10-2.



Самый успешный дуэт братьев в истории ММА — это братья Шемрок. Кен становился чемпионом Pancrase и UFC Superfight. Причём ему удалось защитить второй пояс от нападок Олега Тактарова, сведя 33-минутный бой с ним вничью. Но из-за совмещения с выступлениями в реслинге карьера Кена в нулевые годы загнулась.



Что касается его сводного брата Фрэнка, тот гораздо больше преуспел в ММА, став пионером этого вида спорта. Шемрок-младший является первым чемпионом в UFC, WEC и Strikeforce. Причём в UFC он ни разу не проиграл. Также Фрэнк был временным чемпионом Pancrase, где началась его блестящая карьера.