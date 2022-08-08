Опаснее, чем драться с Емельяненко. Блогер Тарасов стал участником побоища со стрельбой

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием нескольких десятков мужчин. В ход шли не только кулаки: как сообщает Mash, не обошлось без огнестрельного оружия. Одного из участников побоища, мастера спорта по ММА, даже госпитализировали с пулевым ранением. Но что самое интересное – в конфликте принимали участие известные блогеры-бойцы Артём Тарасов и Никита Солонин.

По имеющейся информации, конфликт начался в одном из кафе в Московском районе — там Тарасова избили, а потом повезли в другой район, где хотели проделать то же самое с Солониным. Впрочем, сам Тарасов утверждает, что в драке не участвовал, а «просто оказался на месте происшествия». И даже пытался успокаивать разгневанные стороны конфликта.

«Я был на месте происшествия, в драке не участвовал,. Произошла она из-за конфликта двух людей, которые что-то не поделили. Но одни пришли с оружием, другие пришли просто, без оружия. У меня сейчас, слава богу, никаких проблем нет. Ни со здоровьем, ни с чем. Потому что мне не попали, не постреляли там, ничего такого. Вот на видео даже видно в конце, где там ребята бьют человека, где я пробегаю и говорю: «Не надо одного бить его». Я там в чёрной куртке такой, в жёлтых тапках», – сказал Тарасов РЕН ТВ.

Стоит напомнить, кто такие Тарасов и Солонин. Артём — известный видеоблогер и боец, на счету которого есть поединки даже с Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко. Тарасова многие недооценивают, но это действительно парень с хорошим спортивным опытом. Солонин — тоже профессиональный боец, с переменным успехом выступающий в различных отечественных промоушенах.

Будем надеяться, что Тарасов и Солонин действительно случайно оказались в эпицентре конфликта. Хорошо, что они не пострадали. Уличные побоища, да ещё и со стрельбой — не лучшее место, чтобы показывать «молодецкую удаль». Даже драться с Александром Емельяненко намного безопаснее и, кстати, финансово выгоднее. Пожелаем Артёму и Никите быть более осторожными в дальнейшем.