«Ножки, как спички». Фанаты в шоке — лучший нокаутёр планеты резко похудел

Уайлдер и раньше не был толстяком. А теперь совсем тощий для тяжеловеса.

Любители бокса начали понемногу забывать Деонтея Уайлдера. После неудачного окончания фантастической трилогии с Тайсоном Фьюри американец временно приостановил карьеру, намекнув, что готов и окончательно повесить перчатки на гвоздь. Очередное поражение от Цыганского короля сильно ударило по психологическому состоянию Бронзового бомбардировщика. Но теперь лучший нокаутёр планеты готов вернуться в ринг!

Пока почву к возвращению Уайлдера готовят промоутеры: американского боксёра твёрдо намерены свести с Энтони Джошуа, причём результат его реванша с Александром Усиком не имеет значения. Видимо, команда американца уверена, что победу снова добудет украинский боксёр. Да и помимо Джошуа у Бронзового бомбардировщика хватает предложений: в очередь уже выстроились Энди Руис, Дерек Чисора и Джо Джойс.

Уайлдер активно тренируется — видно, что возвращение в зал приносит ему искреннее удовольствие. Деонтей успел даже заглянуть в знаменитый Институт развития UFC, где также провёл несколько занятий. Легендарный нокаутёр успевает работать и вместе с другими известными боксёрами: в частности, Бронзовый бомбардировщик провёл тренировку с Майклом Хантером. Тот выложил совместную фотографию — и она стала поводом для шуток.

Уайлдер после тренировки Фото: Из личного архива Деонтея Уайлдера

Поклонники бокса высмеяли физическую форму Уайлдера, а точнее, его ноги. Деонтей и раньше был самым стройным из топовых тяжеловесов, а теперь будто сбросил ещё с десяток килограммов. Фигура Бронзового бомбардировщика стала откровенно тонкой, особенно нижние конечности. Возможно, камера фотографа чуть исказила пропорции, но поток шуток от шокированных пользователей социальных сетей было уже не остановить.

robinsf27: «Ножки, как спички».

richardstephon5: "Просто посмотрите на этого крутого парня и его тонкие ноги".



emberstudio: "Когда пропускал день ног. Всегда".



delaneytyrone4: "Господи, да что с ногами Уайлдера? Но всё равно хочу увидеть его возвращение".

Впрочем, это всё просто безобидные шутки. Если Уайлдер реально решил вернуться в ринг, он легко наберёт идеальную форму и снова будет доминировать. Очень хочется увидеть Бронзового бомбардировщика в деле: этому парню всего 36 лет, для тяжеловеса это самый расцвет физических возможностей. Без Деонтея бокс теряет слишком многое — боксёр с 41 победой нокаутом не должен уходить так рано.