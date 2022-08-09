Эмеева уволили из UFC всего после двух поражений. Что за несправедливость к россиянину?

На одного российского бойца в UFC стало меньше — появилась информация, что главный ММА-промоушен планеты расторг контракт с Рамазаном Эмеевым. Новость стала довольно неожиданной, учитывая, что из восьми боёв в организации россиянин выиграл пять. Да, Рамазан шёл на серии из двух поражений, но это не показатель — как правило, об увольнении в UFC задумываются как минимум после трёх неудач подряд.

Не задумывался об уходе и сам Эмеев. Пару недель назад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым спортсмен рассказал, что рассчитывал провести следующий поединок в декабре. Рамазан хотел выступить в США и планировал даже заранее выехать на подготовку, чтобы в течение двух месяцев пройти полноценный тренировочный лагерь. И UFC даже обсуждала данный вопрос с его менеджером.

Увы, ситуация повернулась совсем в другую сторону. И мотивы расставания с Эмеевым не совсем понятны. Да, россиянин точно не был зрелищным бойцом: все бои в UFC он выигрывал лишь судейскими решениями. С другой стороны, результат Рамазан всё-таки давал, учитывая, что процент его побед превосходит 50%. Да и возраст у Эмеева далеко не «пенсионерский» — 35 лет, когда ещё вполне можно доминировать.

И это мы ещё не вспоминаем Сэма Алви — парня, который недавно проиграл свой восьмой бой в UFC подряд и только тогда был уволен. Рыжий американец «отлетал» буквально от всех, причём чаще всего уступал досрочно. И ничего, отлично себя чувствовал. Хотя, конечно, у него был и плюс по сравнению с Эмеевым: Сэм постоянно делал комплименты руководству UFC и лично Дане Уайту. Неужели россиянину тоже нужно было себя так вести? Жаль, что Рамазан покинул промоушен — он этого не заслужил.