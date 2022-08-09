Фьюри вызвал на бой человека, который проиграл 12 раз. Это точно лучший боец эпохи?

Пока мир в предвкушении реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри мечется между потенциальными оппонентами. Сначала он объявил об уходе в отставку. Потом закусился в соцсетях с Джо Джойсом.

Следом Фьюри заявил, что вернётся в ринг только ради $500 млн долларов. И после этого Цыганский король вызвал на бой Энтони Джошуа с нереальными на сегодняшний день условиями — свободный вход на стадион «Уэмбли» и бесплатная трансляция поединка.

А на этой неделе Фьюри вызвал самого не очевидного оппонента — Дерека Чисору, чьи лучшие годы давно канули в лету.

«Это сообщение адресовано Дереку Чисоре. Ты убегаешь от трилогии, Дерек. Ты называешь себя «Войной», хотя должен называть «Цыплёнком», потому что ты убегаешь от трилогии и крупнейшего гонорара в карьере. Подпиши чёртов контракт. Не будь дерьмом», — обратился Фьюри в видеосообщении.

Дерек Чисора отлетает от Тайсона Фьюри во второй встрече Фото: Julian Finney/Getty Images

Ниже мы объясним, почему этот неконкурентный поединок — роковая ошибка и большое недоразумение.

У Чисоры свыше 25% боев закончились поражением. Его рекорд составляет 33-12 ;

боев закончились поражением. Его рекорд составляет ; После первой встречи с Фьюри счёт поединков 19-12 . Хотя до этого Дерек был непобеждённым бойцом с рекордом 14-0 ;

. Хотя до этого Дерек был непобеждённым бойцом с рекордом ; Чисора проиграл Фьюри 21 из 22 раундов по количеству попаданий;

из раундов по количеству попаданий; Фьюри разгромил Чисору практически с трехкратным преимуществом по количеству точных ударов — 436-168 . Зачем Тайсону эта трилогия? С тех пор Цыганский король только прибавил, а Дерек, напротив, сдал позиции;

. Зачем Тайсону эта трилогия? С тех пор Цыганский король только прибавил, а Дерек, напротив, сдал позиции; Чисора потерпел поражение в 4 из 8 последних боях. Да, там были экс-чемпионы мира Джозеф Паркер и Александр Усик, но Дерек давно не тянет топ-уровень;

Ему 38 лет и он старше Фьюри на 5 лет. А в конце этого года британцу исполнится 39 лет. То есть пик Чисоры миновал ещё 10 лет назад;

лет и он старше Фьюри на лет. А в конце этого года британцу исполнится лет. То есть пик Чисоры миновал ещё лет назад; Разница в росте 19 см, а в размахе рук — 28 см в пользу Тайсона;

см, а в размахе рук — см в пользу Тайсона; Чисора побеждал только 1 человека с ростом не менее 2 метров. Это был всеми пробитый Дэвид Прайс;

Дерек Чисора и Дэвид Прайс Фото: Stephen Pond/Getty Images

Дерек проиграл 6 чемпионам мира, причем 3 их них уступал дважды. И на его счету 0 побед над чемпионами. Похоже, Фьюри хочет стать единственным, кто нанесёт 3 поражения своему забытому оппоненту;

чемпионам мира, причем их них уступал дважды. И на его счету побед над чемпионами. Похоже, Фьюри хочет стать единственным, кто нанесёт поражения своему забытому оппоненту; Британец потерпел 12 поражений за всю карьеру. Это на 1 проигрыш меньше, чем у всех представителей топ-10 тяжёлого дивизиона вместе взятых по версии журнала The Ring. Видимо, поэтому Дерек не входит в этот топ.

Итого, мы не видим причин, почему эта трилогия должна состояться и собрать много просмотров. В случае с Диллианом Уайтом Фьюри была удачно обыграна тема с последним боем. Сейчас поводов драться с Дереком нет. Поэтому ESPN с Бобом Арумом обязаны убедить Цыганского короля отказаться от этого боя. Иначе зачем было строить ауру великого, если вызываешь на бой сбитых лётчиков? Даже уход из бокса более оправдан, чем третья встреча с Чисорой.