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Энтони Джошуа — Владимир Кличко, реванш Джошуа — Усик, поражение украинского боксёра

«Пожалел малыша». Главная победа в карьере Джошуа — над великим, но старым украинцем
Александр Фролов
Энтони Джошуа — Владимир Кличко. Обзор
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Владимир Кличко отчаянно дрался против молодого и накачанного льва.

Осталось всего десять дней до реванша между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Британец и украинец снова будут делить три чемпионских пояса: в первом поединке Усик одержал сенсационную и одновременно уверенную победу судейским решением. Логично, что перед вторым боем украинец является уверенным фаворитом. Но Джошуа нельзя списывать со счетов: британец — умелый и очень крепкий боксёр. Он побеждал даже легенд.

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29 апреля 2017 года Энтони добился главного успеха в своей карьере, одолев Владимира Кличко и став чемпионом мира сразу по трём версиям. Два пояса, кстати, были вакантными из-за временного ухода из спорта Тайсона Фьюри. 41-летний Кличко тогда захотел вернуть отобранные Цыганским королём звания — и решился на схватку с молодым и горячим Джошуа. Несмотря на громадный опыт, Владимир считался аутсайдером, ведь возраст давал о себе знать.

Впрочем, украинец отлично начал поединок, умело поддавливая раскаченного британца джебами. При этом Джошуа выглядел весьма уверенно в себе и грамотно защищался. Второй и третий раунд остались за Энтони, чьи атаки были более силовыми и эффективными. На старте пятой трёхминутки Кличко неожиданно оказался в нокдауне, не выдержав яростного напора и тяжёлых ударов оппонента. До гонга Владимир просто «выживал», используя весь свой опыт и навыки.

Джошуа слишком устал, пытаясь нокаутировать соперника и в шестом раунде откровенно подсел. Чем украинский ветеран незамедлительно воспользовался. Кличко начал обстреливать британца попаданиями «по этажам», и после очередной двойки уже Джошуа оказался в нокдауне! Владимир не смог развить успех: нокаутировать Энтони не получилось, хотя на протяжении ещё двух раундов 41-летний боксёр буквально доминировал в ринге. А британец попросту копил силы.

Энтони Джошуа тренируется под руководством Флойда Мейвезера

Решающим раундом стал 11-й, который уже вошёл в историю мирового бокса. Подуставший Владимир тогда внезапно пропустил незаметный, но чудовищный по силе апперкот. Из второго нокдауна Кличко поднимался куда тяжелее, нежели из первого. Джошуа почувствовал кровь и бросился в отчаянную атаку, отдавая все силы. Зрители восхищённо шумели — боксёры бились так эффектно, словно снимались в голливудском фильме.

Даже громадный опыт не помог спастись Кличко от молодого и голодного Энтони. Вскоре украинец ещё дважды оказался на настиле, и рефери принял решение остановить бой. Победа Джошуа техническим нокаутом! Кличко после этого боя решил повесить перчатки на гвоздь — несмотря на поражение, уход получился максимально красивым. А вот Энтони продолжает биться за пояса, и ему снова противостоит украинец.

Энтони Джошуа — Владимир Кличко

Энтони Джошуа — Владимир Кличко

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Любопытно, что, несмотря на тяжёлое поражение, Владимир Кличко весьма тепло относится к Джошуа. Хотя и периодически подшучивает над их боем. «Тогда я просто позволил Энтони выиграть. Пожалел малыша. Шучу. Он великий чемпион, наш поединок с ним стал классикой. Мы оба очень выросли после этого боя. Спасибо фанатам, что поддерживаете нас обоих».

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