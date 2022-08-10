Величайший камбэк в истории UFC. Доминатор стал чемпионом после трёх разрывов «крестов»

В ночь с 13 на 14 августа пройдёт турнир UFC San Diego, который возглавит поединок между Марлоном Верой и экс-чемпионом в легчайшем весе Домиником Крузом. Сейчас Крузу 37 лет, и он подходит к бою в статусе андердога. Однако ему не впервой сталкиваться с такими раскладами в важных поединках.

Круз прошёл через огонь, воду и медные трубы. На его счету семь лет и семь месяцев пропуска из-за многочисленных травм и рецидивов. Но он всегда возвращался, даже после трёх разрывов крестообразных связок колена, что до сих пор кажется немыслимым. И вот в начале 2016 года после четырёх лет реабилитации Доминатор вышел на поединок против действующего чемпиона UFC Ти Джея Диллашоу.

На тот момент Круз пережил три травмы «крестов» и поэтому не мог считаться фаворитом встречи. Но с первых секунд Доминатор вёл бой, словно никаких разрывов «крестов» у него не было. В первом раунде он разобрал чемпиона грамотной работой на ногах и тонким чувством дистанции. Диллашоу не успевал за постоянными перемещениями Круза. Причём Доминик не только двигался, подобно Мохаммеду Али, но и уклонялся на отходах, как японский ниндзя.

Видео доступно на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube. Права на видео принадлежат UFC — Ultimate Fighting Championship.

В последующих раундах Диллашоу смог подстроиться под неудобного Круза. Он больше не ходил прямолинейно за Доминатором и чаще выжидал. В итоге Ти Джей начал чаще попадать, а претендент на пояс, напротив, реже. Зато Круз всё так же продолжал изящно уворачиваться и оставаться верным себе и своему стилю. Вдобавок к этому Доминик стал первым бойцом в UFC, которому удалось уложить Диллашоу в партер. Во втором раунде он записал два успешных тейкдауна, а в третьем и четвёртом — по одному.



Что касается хода поединка, то чемпион взвинтил темп в третьей пятиминутке и продолжил гоняться за претендентом. Но Круз выдерживал этот темп и грамотно отбивался от нападок чемпиона. Если первый раунд Доминатор забрал явно, то второй и третий — с небольшим преимуществом. Единственным отрезком, где Ти Джей был явно успешнее, стал четвёртый. Тогда он чаще попадал и доминировал в стойке, а Круз запаздывал с контратаками.

К решающей пятиминутке Диллашоу отбил ноги своему сопернику лоу-киками. Доминик уже не мог плести «кружева» вокруг чемпиона, но он не застаивался. И даже в таком состоянии Круз смог перебить Ти Джея, что казалось немыслимым. В итоге Доминатор смог опередить Диллашоу по количеству попаданий в самом конце поединка — 112-109. Казалось, что этот камбэк Доминика никто не должен испортить. Но мнения судей ожидаемо разделились. Первый судья выставил близкие 48-47 в пользу Круза, второй — разгромные 49-46 в пользу Диллашоу, а третий — те же 49-46, но уже в сторону Доминатора.

Джо Роган и Доминик Круз Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Так Доминик Круз вернул себе утраченный пояс. И зарубежные СМИ Fox Sports и MMA Weekly назвали этот триумф «величайшим камбэком в истории ММА и одним из величайших в истории спорта». Просто вдумайтесь: боец три раза сталкивался с одной из самых тяжёлых травм в спорте и действительно возвращался сильнее. И только таким образом эта битва могла закончиться — драмой, раздельным решением судей, окровавленными лицами бойцов и накалом до самых последних секунд боя.



Жаль, что за этим триумфом не последовала победная полоса Доминатора и он оступился в первой же защите. Всё-таки жизнь — это не кино.