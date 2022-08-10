«Все пять боёв я провёл без боксёрской подготовки». Интервью с суперзвездой Top Dog

В полутяжёлом дивизионе Top Dog до сих пор нет чемпиона. И одним из претендентов является боец из Уфы Марсель Ханов, ярко ворвавшийся в кулачные бои. На его счету пять боёв за один год, в которых он одержал четыре победы. Причём одна из них принесла ему перстень, как автору самого зрелищного нокаута 2021 года. Благодаря таким показателям Марсель удостоился звания обязательного претендента на титул чемпиона в полутяжёлом дивизионе. В интервью «Чемпионату» Ханов рассказал про свой бэкграунд, как и почему попал в кулачные бои, работал на НПЗ, почему не спаррингуется перед боями и своих амбициях.

— Марсель, ты базовый боксёр. Сколько лет ты занимался боксом и чего ты успел добиться?

— Боксом безостановочно занимался с 7 до 15 лет. Потом случился переломный момент. У спортсменов это называется «перегорел». Не хотелось тренироваться, зал снился в страшных снах. Плюс я тогда получил травму — перелом кисти во время боя. И я покинул бокс на 3,5-4 года. Потом вернулся в студенческие годы и начал тренироваться заново. Являюсь кандидатом в мастера спорта. Регбист озвучивает мои регалии при выходе на бой: трёхкратный победитель первенства Башкортостана, победитель всероссийских и международных турниров и т.п.

— А со студенческих лет ты непрерывно занимался боксом или снова завязывал?

— Снова брал перерыв. Я боксировал за университет все 4 года на протяжении бакалавриата. В 22 года я ушёл в армию. И если честно, после этого я ни разу не боксировал. Это уже 5 лет. То есть я только работал над развитием физических данных, кондиционная работа. Ну и бой с тенью — это мой максимум из бокса. Все пять боёв я провёл без боксёрской подготовки.



— Я правильно понимаю, что ты ни разу спарринговал на протяжении последних 5 лет?

— Нет, ни одного раунда не провёл в парах.

Марсель Ханов с перстнями Фото: из личного архива Марселя Ханова

— Объясни, пожалуйста, почему и как ты к этому пришёл?

— Не знаю, стечение обстоятельств, как-то так получилось. Первые два боя были на коротком уведомлении, там я не успевал подготовиться. Другие моменты, возможно, не справился с ленью и просто не посчитал нужным. На самом деле, это безответственная работа, с этого не нужно брать пример. Поэтому сейчас к титульному бою будет возвращение в бокс, так скажем. И буду готов к бою на 100-200%.



— Расскажи, пожалуйста, где ты учился?

— Учился в Башкирском государственном аграрном университете. Но профессия не аграрная — государственный и муниципальный служащий. Так вышло, что по профессии не получилось устроиться. Двигаюсь, чтобы зарабатывать на жизнь спортом. А до этого работал 1,5 года на нефтеперерабатывающем заводе. И только после этого ушёл в кулачные бои. Ну я с детства мечтал зарабатывать на спорте. Хотелось народного признания в придачу к заработку. Поэтому мой путь сложился так, что я попал в кулачные бои.



— А почему ты всё-таки выбрал кулачные бои для реализации себя, а не классический бокс или ММА?

— Это азарт. Я смотрел Top Dog с первого турнира, мне понравилось. Это очень зрелищно. Есть в этом что-то первобытное, дикое. Меня это немного завлекает. И я решил попробовать свои силы там. Душа просилась попробовать. Дебютировал не очень красиво, но потом вроде пошло неплохо (смеётся). Как-то так.



— В первых боях ты выходил в статусе андердога, даже в реванше с IZ. Ты чувствуешь, что к тебе как-то изменилось отношение и тебя начали воспринимать как серьёзного бойца?

— Нет, не изменилось. Я не чувствую этого. Когда выкладывают нарезки нокаутов, а амбассадорство так и не предложили. Эта финансовая поддержка от амбассадорства очень сильно мне бы помогла. А предложений почему-то не было. Но тогда и мои бои не надо было выкладывать, наверное. За исключением крайнего боя я ни разу не был фаворитом. Даже в реванше я был андердогом. Ну пусть дальше считают меня андердогом и фаворитом. Это их мнение, их дело. У меня на этот счёт своё мнение.

Видео доступно на канале Top Dog в YouTube. Права на видео принадлежат Top Dog.

— То есть с тобой никто из рекламодателей на тебя не выходил?

— Нет. Я других рекламодателей, кроме букмекерских контор, не ждал. Может быть что-то от них пожалует. Но так и не было. Ладно, обид не держим. Так просто к сведению (смеётся).



— А сколько бойцов Top Dog имеют контракт с букмекерами?

— Я не углублялся в этот вопрос. Но знаю, что у 3-4 бойцов точно есть. По именам не могу назвать.



— Хватает ли тебе гонораров от Top Dog на жизнь или приходится где-то подрабатывать?

— Пока нужен дополнительный заработок.



— И ты сейчас кем-то подрабатываешь?

— Давайте оставим этот вопрос в стороне. Я не говорю, что мало платят. Неплохо, но пока недостаточно, чтобы нигде не работать и не подрабатывать.

— А как твои близкие относятся к тому, что ты дерёшься на кулаках?

— Отец поддерживает, мама никогда не была против. Естественно, они очень сильно переживают. Приведу пример, звонят маме родные и спрашивают её: «Как так ты позволяешь ему выступать в таком месте на кулаках?». И мама отвечает: «Ну он взрослый мужик. Я ему, что, запрещать буду? Если уж он решил, то это его дело. Пусть зарабатывает. Главное, чтобы без травм было».



— У тебя немало ярких побед нокаутами. И тебя даже никто из других лиг не звал? Например, Hardcore или Бойцовский клуб РЕН ТВ.

— Нет, кстати, никаких предложений не было. И ведь тоже интересно. Не люблю громко заявлять, болтать много или ещё что-то, просто интересно, почему не было предложений? Я просто сравниваю с другими бойцами, там у них много предложений, а у меня нет. Там либо люди лукавят и говорят, что никакого предложения на самом деле нет, либо со мной что-то не так. Потому что мне ни разу ничего не поступало. Значит, не время ещё или я не подхожу по каким-то критериям.

— Ну ты был бы не против выступить в Бойцовском клубе РЕН ТВ по правилам бокса?

— У меня большое желание выступить по боксу. Потому что на кулаках очень много травм, и я там выступаю очень часто. За год провёл пять боёв. По боксу я бы с удовольствием выступил. Я прям соскучился по перчаткам.



— Допустим, ты в ближайшее время становишься чемпионом Top Dog. Что дальше — уход в бокс или защита титула?

— Ну, заранее загадывать не стоит, конечно. Но если вдруг так случится, я буду очень счастлив (улыбается). Любой чемпион должен сделать хотя бы одну защиту. Хочешь или не хочешь — продолжить придётся.

— Всем известно, что кулачные бои — довольно травматичный вид спорта. Были ли у тебя бои, когда ты уходил с сена без повреждений?

— Нет, видимо, у меня сосуды находятся близко к коже. И она очень быстро рассекается. Хватает одного удара, чтобы появлялись сечки. А так за пять боёв могу перечислить травмы: перелом уха, небольшой перелом челюсти, надрыв плечевой связки, перелом руки (пястной кости), ну и восемь рассечений.



— Делает ли Top Dog страховку бойцам?

— Как я знаю, они делают страховку. Пока у меня не было обращений. И по собственной глупости я сам не страховался. Единственное, я призадумался застраховаться перед вторым боем с Ромащенко. И там как раз я сломал руку. Хоть за это получил небольшую выплату.



— А вот не обидно ли, что главное лицо лиги «Регбист» болеет за твоего соперника?

— После боёв я спрашивал у него: «Почему это ты подсказывал ему во время бою?». Ну это так уж в шутку. Не обидно на самом деле. Взять того же Макса ВДВ. Он же с первого турнира у них. Они уже могли сдружиться или ещё что-то. Ну это чисто человеческий фактор. Болеет и болеет, ничего в этом не вижу. Главное, чтобы не было предвзятого отношения в финансовом плане. А то, что он тут болеет за кого-то, да, пожалуйста.

Видео доступно на канале Top Dog в YouTube. Права на видео принадлежат Top Dog.

— Кто твои любимые боксёры?

— На первом месте Мэнни Пакьяо. Просто величайший боксёр, я бы даже сказал уникальный, несмотря на проигрыши. Проигрывают все, нет непобедимых. Потом Рокки Марчиано, бился ещё до Мохаммеда Али. Дэвид Туа ещё. Схож с Тайсоном по габаритам и нокаутирующим данным.



— А из бойцов ММА?

— Здесь у меня два фаворита. Это Джон Джонс и Тони Фергюсон. Джон Джонс — это вообще уникум — ведя неспортивный образ жизни идёт без поражений, борцов борет, ударников бьёт. А Тони Фергюсон — просто мясник. И это выглядит завораживающе.



— Ты упомянул, что Джон Джонс не самый дисциплинированный боец. А ты иногда себе позволяешь себе выпить или у тебя с этим всё строго?

— Не хочу лукавить и лицемерить, честно скажу, да, временами позволяю себе выпить, есть такое. Наверное, это прям злая привычка. Не буду это скрывать, это факт. В остальном не употребляю никаких запрещённых веществ, я их даже не пробовал.



— Когда в последний раз пил?

— Недели две назад.



— То есть через неделю после боя с Максом ВДВ?

— Ну не через неделю, но чуть больше, да.

Сергей Макаров и Марсель Ханов — фото №3 из карусели Фото: Top Dog

— Тебя сейчас часто узнают прохожие в Уфе?

— Бывает моментами, редко, но узнают и подходят иногда. Но нет такого, что ко мне подходят на каждом шагу. Сильной узнаваемости нет, но мне это сейчас не нужно.

— Можешь рассказать, кем ты работал на НПЗ? И почему ты оттуда решил уйти?

— Работал оператором, абсолютно рабочая профессия. Это не с бумажками бегать по кабинетам. Мне не хватало тех денег, чтобы нормально спокойно жить. Я знал, что там надолго не задержусь и когда-нибудь сменю бы работу или, вот как получилось, уйду в бои. Плюс, работая на заводе, я постоянно работал на физику, не по боксу тренировался.

Я грезил боями, чтобы попасть в Top Dog, подраться, наконец-то попробовать поучаствовать, посмотреть какого это вообще. Кто бы что ни говорил, что не хотелось бы славы или ещё чего-то, тогда люди не пошли бы туда драться. Я же ранее говорил, что мне хотелось народного признания. Мне не давало покоя, что я столько лет отдал тренировкам, соревнованиям, боям и нет народного признания. Мне этого очень сильно хотелось.