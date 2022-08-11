Просто сидел и ждал автобус. Отец экс-чемпиона мира по боксу стал жертвой уличного стрелка

В прошлую среду, 3 августа, отец экс-чемпиона мира по боксу в среднем весе Давида Лемье оказался случайной жертвой перестрелки. Вечером того злополучного дня 64-летний Андре Лемье сидел на остановке рядом с парком в районе Сен-Лоран в Квебеке и ждал автобуса. Это подтвердил его сын.

«Узнать, что ваш отец был застрелен в ожидании автобуса, — это настоящий шок. Все в семье потрясены», — сказал Лемье-младший в интервью Le Journal de Montréal.

Полиция сообщила, что Андре получил как минимум один выстрел в верхнюю часть тела и скончался на месте происшествия. Менее чем через час в одном из районов Монреаля был найден мёртвым ещё один мужчина с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого рядом было обнаружено ещё одно тело. Это навело полицию на мысль о том, что стрельбу устроил один и тот же человек.

Давид Лемье Фото: Ethan Miller/Getty Images

На следующий день полиция Монреаля ликвидировала предполагаемого подозреваемого, 26-летнего Абдуллу Шейха. Он страдал психическими отклонениями и выбирал своих жертв наугад. В Монреале наблюдается всплеск насилия с применением огнестрельного оружия. За неделю до этого двое подростков были найдены мёртвыми также в результате перестрелки в городе.

В прошлую пятницу в ответ на убийство Андре Лемье и других жертв было объявлено, что федеральное правительство Канады предоставит Квебеку $ 41,8 млн на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия.

Что касается самого Давида Лемье, то после поражения от Геннадия Головкина в объединительном бою он ни разу не брал чемпионский пояс. 33-летний канадец проиграл титульные схватки Билли Джо Сондерсу за пояс WBO и Дэвиду Бенавидесу за звание временного чемпиона мира по версии WBC.