Победный гопак украинца. Главный триумф в карьере Усика — золото ОИ с казацким чубом

Осталось буквально несколько дней до реванша Александра Усика и Энтони Джошуа. Украинец, красиво разбивший британца в первом поединке, является безоговорочным фаворитом второго боя. Мало кто верит, что Александр отдаст чемпионские пояса, которые добыл с таким трудом. Впрочем, Усик не считает свои трофеи в профессиональном боксе важнее, чем его золотая олимпийская медаль. Напомним, в 2012 году украинец стал триумфатором Игр в Лондоне.

«Олимпийское золото я считаю высшим достижением в своей карьере. Для меня на данный момент нет ничего выше, включая мои пояса в тяжёлом весе или те, которые у меня есть в супертяжёлом весе. Возможно, если я объединю все титулы в супертяжёлом дивизионе и получу все четыре пояса, то задумаюсь над тем, что важнее: золото Олимпиады или четыре пояса», — приводит слова Усика Mirror.

Напомним, лондонские Игры были уже вторыми в карьере Усика. В 2008 году Александр приезжал в Пекин, где добрался лишь до второго круга — его выбил итальянец Клементо Руссо. Впрочем, украинец не расстроился: ему тогда был всего 21 год, главные достижения были впереди. Усик продолжал быстро прогрессировать, успев до ОИ-2012 выиграть все значимые турниры, включая чемпионат мира. Там, кстати, Саша победил Артура Бетербиева.

В Лондоне украинец считался одним из главных фаворитов, будучи также капитаном своей сборной. Стадию 1/8 финала Усик прошёл автоматически, а в четвертьфинале его снова поджидал грозный Бетербиев. Чеченский нокаутёр неслабо «потрепал» Александра, однако дальше прошёл украинский спортсмен — 17:13. Артур, кстати, остался очень недоволен судейством и подчеркнул, что Усик ничем его не удивил. Единственным плюсом соперника Бетербиев назвал хорошее движение «на ногах».

Кстати, свой знаменитый казацкий чуб Усик отрастил специально к Олимпийским играм. Капитана поддержали и несколько товарищей по команде. Впрочем, успехи крылись явно не в причёске: Александр выглядел просто великолепно с точки зренияя мастерства. Его техника выглядела безупречной, а двигался Усик так легко, словно был на несколько весовых категорий легче. В полуфинале украинец буквально разгромил болгарина Тервела Пулева со счётом 21:5.

В финале Александра встретил итальянец Руссо — его обидчик с прошлых Игр. Однако на этот раз расклад сил был совсем иным. Клементе выдал буквально «бой жизни», но этого оказалось недостаточно, чтобы превзойти Усика. Первый раунд Руссо забрал за счёт активности, после чего украинец плотно захватил инициативу и в концовке перебил итальянца, забрав победу — 14:11. И начал танцевать гопак прямо в ринге!

Александр был абсолютно счастлив и не скрывал этого — он долго шёл к медали. К сожалению, дома боксёра ожидала трагедия: его отец ушёл из жизни, не дождавшись возвращения сына из Лондона. Усик-старший так и не увидел золотую медаль Александра. Буквально через пару месяцев олимпийский чемпион перешёл в профессионалы, и началась уже другая глава его жизни. Впрочем, ничуть не менее триумфальная.